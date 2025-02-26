Отправлено: - 16:48

ACROS:

Он же им НЕ ЗАПЛАТИЛ: - даже на мороженое не дал.

[Исправлено: Тот самый, 05.03.2025 - 17:49]

Цитата:Так заплатил другим (или использовал служебное положение) - номера купил и из базы удалили их. Потому может и был такой разражённый: какие-то смерды-патрульные смеют гоняться за ним, а он-то ветеран постовой службы, совсем на другом высоком уровне.