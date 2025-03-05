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≡ Если без чека, то рискует заплатить продавец - Вариант развития событий от налоговой службы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51281
Если без чека, то рискует заплатить продавец - Вариант развития событий от налоговой службы Костаная
Отправлено: 05.03.25 - 11:55
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- Если на территории рынка слабый интернет, в принципе проблематично принять оплату через POS-терминалы, на что жалуются, например, продавцы оптовых рынков на ул. Складской, как быть? - задал вопрос корреспондент «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17765
Re: Если без чека, то рискует заплатить продавец - Вариант...
Отправлено: 05.03.25 - 11:55
#1
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Заманали на одной мясной точке спрашивать нет ли у меня налички для оплаты?
Мол следующий раз наличку принесите чуть ли не в приказном тоне
Я первые разы отшучивался, типа да я вас понимаю
А потом задолбало уже
Говорю давай терминал или что мне налоговую вызвать?
Сразу заткнулись.
Я бы ещё понял принеси я наличку то товар бы мне продали по скидке а так оно мне надо бегать банкомат искать чтобы у коммерса лишняя копеечка прибавилась
Работай по закону и мозги не делай покупателям!
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