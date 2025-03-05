Re: Если без чека, то рискует заплатить продавец - Вариант...

Отправлено: - 11:55

Заманали на одной мясной точке спрашивать нет ли у меня налички для оплаты?

Мол следующий раз наличку принесите чуть ли не в приказном тоне

Я первые разы отшучивался, типа да я вас понимаю

А потом задолбало уже

Говорю давай терминал или что мне налоговую вызвать?

Сразу заткнулись.

Я бы ещё понял принеси я наличку то товар бы мне продали по скидке а так оно мне надо бегать банкомат искать чтобы у коммерса лишняя копеечка прибавилась

Работай по закону и мозги не делай покупателям!