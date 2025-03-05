Отправлено: - 10:14

ACROS:

приобретёте ЛЕКСУС.

Цитата:Начать думаю стоит с того, что я не хочу лексус. Вообще строго говоря склонность придавать статусы вещам и стремление приобретать вещи "со статусом" для меня признак крайней скудности содержимого головы. Понятно что я не хочу в этом участвовать.Второе, я не беру взяток. Соответственно за 11 лет я едва ли даже просто новый кобальт смогу купить не в кредит. Что же до "упрощения" ситуаций, ну так если "люди" "упрощают", то с какого хрена они хотят чтобы руководители "не упрощали"? С какого хрена эти "люди" считают что они достойны других руководителей? Какой нормальный руководитель согласится с такими "людьми" работать вообще?Впрочем посыл был не в этом вовсе. У нас как минимум в двух местах установлены знаки "остановка запрещена", и каждый день в зоне действия этих знаков стоят автомобили. Каждый день, и не по разу, по тем участкам дорог проезжают автомобили полиции. Будь у нас действительно штрафстан, с тех двух участков можно было бы делать дневной план по протоколам, и это я еще не говорю о пешеходах. Но никто никого не штрафует. А если и штрафует то видимо совершенно не заметно для оштрафованного.