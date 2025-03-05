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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 09:49
#3571
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Цитата:
Карачун:
с дюжину нарушений пдд насчитал по дороге.


Люди просто УПРОЩАЮТ ситуацию, как впрочем и государство: - возьмите ввдённую крайную левую полосуТОЛЬКО для поворта налево - мы же по ПДД должны разьезжаться ЛЕВЫМИ бортами, а при этой введённой ОФИЦИАЛЬНОЙ левой полосе, мы расходимся ПРАВЫМИ бортами- это же уже НАРУШЕНИЕ.

И таких мелких ситуации на дороге МНОЖЕСТВО случаев.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 10:14
#3572
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Цитата:
ACROS:
приобретёте ЛЕКСУС.

Начать думаю стоит с того, что я не хочу лексус. Вообще строго говоря склонность придавать статусы вещам и стремление приобретать вещи "со статусом" для меня признак крайней скудности содержимого головы. Понятно что я не хочу в этом участвовать.
Второе, я не беру взяток. Соответственно за 11 лет я едва ли даже просто новый кобальт смогу купить не в кредит. Что же до "упрощения" ситуаций, ну так если "люди" "упрощают", то с какого хрена они хотят чтобы руководители "не упрощали"? С какого хрена эти "люди" считают что они достойны других руководителей? Какой нормальный руководитель согласится с такими "людьми" работать вообще?
Впрочем посыл был не в этом вовсе. У нас как минимум в двух местах установлены знаки "остановка запрещена", и каждый день в зоне действия этих знаков стоят автомобили. Каждый день, и не по разу, по тем участкам дорог проезжают автомобили полиции. Будь у нас действительно штрафстан, с тех двух участков можно было бы делать дневной план по протоколам, и это я еще не говорю о пешеходах. Но никто никого не штрафует. А если и штрафует то видимо совершенно не заметно для оштрафованного.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2174
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 10:40
#3573
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Цитата:
ACROS:
по ПДД должны разьезжаться ЛЕВЫМИ бортами

Оригинальное заявление. :-)
Где это написано?
Как разъезжаться - решают водители на месте по ситуации. В основном всё зависит от ширины перекрёстка.
Где-то удобнее разъехаться левыми бортами, где-то - правыми...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:05
#3574
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95-1. При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.
А не...
Цитата:
Skeptic:
Как разъезжаться - решают водители на месте по ситуации.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:11
#3575
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Цитата:
Skeptic:
Дарю обожателям, поклонникам этого клоуна.
Наслаждайтесь


Что бы не говорили или писали про него, Д.Трамп человек движняковый, пожалуйста:

- После того как приостановили поставки вооружения Украине, В.Зеленский пошёл на попятную и сказал, что его команда готова работать с США. Как говорится: Будем наблюдать за развитием событий.

- Премьер-министр Канады Д.Трюдо не смог дозвонится Д.Трампу, последний не поднимал трубку, после чего написал в соц. сетях: Дональд, ты умный человек, но это очень глупый ход (введение пошлин), мол тоже можем ввести свои пошлины на ввозимые товары. Д.Трамп ответил: Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит ответный тариф, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую сумму!

- Китайцы продают Панамский канал (который они модернизировали, чтобы там ходили большие суда) консорциуму США, сумма более 20 миллиардов долларов. Значит хотят договариваться, кстати, чуть ранее США также ввели пошлины, китайцы ответные ввели.

- Российская страховая компания «АльфаСтрахование» выплатила возмещение за самолет Embraer 190, разбившийся под Актау. С января компания также выплачивает деньги пассажирам. За катастрофу Embraer азербайджанской авиакомпании AZAL выплатили компенсацию. Отмечают, что сумма не раскрывается, но, по оценкам экспертов, речь идёт примерно о 25-30 млн долларов.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.03.2025 - 12:12]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10250
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:25
#3576
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Цитата:
Карачун:
95-1. При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр. А не...

Выбор за водителем
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2174
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:39
#3577
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Цитата:
Карачун:
за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами

...
Вот ключевые слова. Потому - решают водители по месту.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16143
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:41
#3578
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Цитата:
Skeptic:

Верно. Есть такие кривые перекрёстки где все разьезжатся правыми бокам. Хотя можно и левым но очень не удобно.

[Исправлено: Vit, 05.03.2025 - 11:41]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:45
#3579
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Я безумно рад за представителя административной полиции. Но...комментарии это комментарии. А текст законодательно акта это соответственно текст.
Тем более что статья по ссылке приведенной уважаемым пользователем Добринцофф датируется апрелем 2018-го года, тогда как появление пункта 95-1 в пдд имеет датой апрель 2024-го
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:46
#3580
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Цитата:
таноми52:
Не звал его Трамп В США!

А как же он принуждать к миру зеленского собирался и подписывать документы по редкоземам?
По Ватсаппу?

Позвал он его
Ещё лично встречал на входе
Ждал чтобы на такой итог вывести
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:49
#3581
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Цитата:
maxsaf:
«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло», — написал Зеленский.

А где тут извинения?
Сожалеет что произошла перепалка
Трамп то требовал личных извинений и благодарности на коленях
Ему надо зеленского унизить чтобы Канада с Мексикой не выпендривались
А тут раз уже и у Канады голосок прорезался
Чето за пошлины начали предъявлять
Следом Китай
У Трамп пока не получается в крутого парня на районе отыгрывать
Чёт никто его особо не боится и не воспринимает
За дурачка держат
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 11:59
#3582
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Цитата:
Skeptic:
Вот ключевые слова. Потому - решают водители по месту.

Согласен. До момента разбирательства дтп в суде с привлечением всяких разных экспертов.
А после уже нифига не водитель будет определять какая там конфигурация у перекрестка.
Нет, я согласен что штрафовать за этот пункт невозможно. И у меня нет вопросов по нему. У меня вопросы только по однозначным нарушениям, к их обилию, и к тому что при том безграничном попустительстве в их отношении со стороны правоохранительных органов страну еще и называют штрафстаном.
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