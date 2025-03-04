Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...

Отправлено: - 11:44

Уволили откуда?

Ни должности, ни подразделения,ни звания

Просто уволили из правоохранительных органов

А что скрывают где он именно служиТ(л) то?

Даже документа об увольнении никакого не скинули

За то отмазу в виде служебных документов что те два гаишника не должны были держурить на той трассе сразу слили в телеграм каналы. Зачем и для чего? Хотели выкрутить что это подстава была? Тогда зачем типа этого уволили?



Вообщем мутная ситуация