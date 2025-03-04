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≡ Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51281
Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 22:35
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона.


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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1552
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 05.03.25 - 11:31
#15
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так а за нарушение ПДД штраф где?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17765
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 05.03.25 - 11:44
#16
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Уволили откуда?
Ни должности, ни подразделения,ни звания
Просто уволили из правоохранительных органов
А что скрывают где он именно служиТ(л) то?
Даже документа об увольнении никакого не скинули
За то отмазу в виде служебных документов что те два гаишника не должны были держурить на той трассе сразу слили в телеграм каналы. Зачем и для чего? Хотели выкрутить что это подстава была? Тогда зачем типа этого уволили?

Вообщем мутная ситуация
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16143
Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Отправлено: 05.03.25 - 11:47
#17
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Цитата:
abaika95:
Вообщем мутная ситуация

Да там вся структура мутная. Все друг друга прикрывают и в тоже время в случаи чего подставят. 8-)
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