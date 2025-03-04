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≡ Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51279
Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 22:35
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26883
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 22:35
#1
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Так а что с номером? Почему он по гаишной базе не пробивался? Поддельный?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4058
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 22:39
#2
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//- По результатам служебной проверки водитель, допустивший нарушение ПДД на автодороге Костанай-Аулиеколь, отчислен из магистратуры академии и уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, - сообщили в ведомстве.//

Ну могут же работать, перед законом все равны! ;-)
Справедливость восторжествовала. Когда ни будь может и других форумчан справедливость настигнет....
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
429
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 23:17
#3
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777 коко, да уж зачётный номер :-( , пернатый
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2208
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 23:29
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Когда ни будь может и других форумчан справедливость настигнет....

Путина ждать, по другому ни как..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2208
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 23:33
#5
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Цитата:
Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10»

Источник:


откуда деньги Зин? наверняка крутился вокруг приёмных экзаменов ...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7298
Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 23:36
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
приёмных экзаменов ...

Да уж столько экзаменов принять, сильно трудился наверное! Кто в курсе, сколько такой аппарат стоит?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1880
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 04.03.25 - 23:53
#7
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.....дааааа интересно сколько мне лукошек клубники надо собрать чтоб такой аппарат купить? а вот номер крутой по желанию у немцев взять всего невсего стоит 10 евро хоть три семёрки хоть четыре или день рождения, хоть шестёрки сколько в голову всбредёт...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16141
Re: Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в...
Отправлено: 05.03.25 - 00:26
#8
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Цитата:
saba:
Кто в курсе, сколько такой аппарат стоит?

В колёсах 79 лямов. Если я правильно вижу Модель LX 600 на скрине 8-)
Не хило дпс живут)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7298
Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Отправлено: 05.03.25 - 01:11
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
Vit:

Крутые лукошки получились!
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