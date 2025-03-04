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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51279
Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Отправлено: 04.03.25 - 19:42
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Что это вообще такое? Кидок от катарских инвесторов на уровне страны? Мошенничество? Сколько людей вот так сейчас разово вложили по 100 тысяч тенге и получили пшик и красивую белую коробочку. Это новая пирамида МММ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10248
Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Отправлено: 04.03.25 - 19:42
#1
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Тоже столкнулся с мошенничеством от компании Теле 2,конкретно самовольное подключение платных услуг.В моём случае сначала подключили лотерею "Твоя удача" за 100тнгдень.Обнаружил не сразу,какую ту сумму денег они успели списать,но потом отключил.
Через некоторое время новая услуга "Smartbook" 70тнгдень,то есть я вот заметил отключил,а сколько людей вообще не заморачиваются просто пополняют баланс,а денежки утекают.


[Исправлено: Добринцофф, 04.03.2025 - 21:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43609
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при...
Отправлено: 04.03.25 - 23:55
#2
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Цитата:
Я имею в виду обещание Президента

Обещать, не значит жениться..
Ну да, использовали, да, выбросили, но Обещание это не гарантия..
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
209
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при...
Отправлено: 05.03.25 - 00:31
#3
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Все поставщики интернета , мне известные, для меня являются самыми настоящими мошенниками! Казахтелеком просто лидер всей планеты! Далее алтел от казтелекома, ну вот и билайн сейчас юзаю с роутера. Тариф архивный безлимитище. Так вот чтоб я быстрее подключил новый тариф , естественно чуть ли не на порядок дороже, у меня переодитечски в любое время суток не работает интернет! делаешь запрос, нет никакого ответа, и так может продолжаться минуты! Перезагружаешь модем путем отключения от сети, и о чудо инет есть , используешь запрашиваемую информацию, делаешь следующий запрос, опять таже истоприя, нужно либо обновлять страницу десять раз либо перезагрузка! Это что такой приказ хозяин дает? Так как знаю как это всё работает, и как они скорость добавляют бесконечно звонящим клиентам, только не на долго. далее следующий надоедает, и нужно у когото забрать и следующему дать. А вкладывать деньги в замен аппаратуры никто не хочет! И никто не контролирует, везде сват, брат, и тд и тп. Страна где покрывается всё оболгается всё!
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