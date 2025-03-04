Re: Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при...

Отправлено: - 00:31

Все поставщики интернета , мне известные, для меня являются самыми настоящими мошенниками! Казахтелеком просто лидер всей планеты! Далее алтел от казтелекома, ну вот и билайн сейчас юзаю с роутера. Тариф архивный безлимитище. Так вот чтоб я быстрее подключил новый тариф , естественно чуть ли не на порядок дороже, у меня переодитечски в любое время суток не работает интернет! делаешь запрос, нет никакого ответа, и так может продолжаться минуты! Перезагружаешь модем путем отключения от сети, и о чудо инет есть , используешь запрашиваемую информацию, делаешь следующий запрос, опять таже истоприя, нужно либо обновлять страницу десять раз либо перезагрузка! Это что такой приказ хозяин дает? Так как знаю как это всё работает, и как они скорость добавляют бесконечно звонящим клиентам, только не на долго. далее следующий надоедает, и нужно у когото забрать и следующему дать. А вкладывать деньги в замен аппаратуры никто не хочет! И никто не контролирует, везде сват, брат, и тд и тп. Страна где покрывается всё оболгается всё!