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≡ Оксимирона обвиняют в сексуализированном насилии в отношении бывшей жительницы Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51279
Оксимирона обвиняют в сексуализированном насилии в отношении бывшей жительницы Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 23:44
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Журналистка Анастасия Красильникова в своем подкасте "Дочь разбойника" опубликовала расследование, в котором рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров) обвиняется в растлении несовершеннолетних фанаток. Одна из них - бывшая жительница Тобыла.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43609
Re: Оксимирона обвиняют в сексуализированном насилии в отношении...
Отправлено: 04.03.25 - 23:44
#1
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Так интересно, куда он ее топтанул, в киску, или она делала минет и был анальный секс, чтобы ей оставаться девственницей для своего будущего мужа?
И главное в какой позе?
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