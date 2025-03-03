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≡ Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51279
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 13:50
#30
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Цитата:
abaika95:
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?

что захочешь то и перевози .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7738
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:30
#31
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Цитата:
maxsaf:
У вас что, ГАИ частники выкупили?


Насчт ГАИ не знаю, но между серьёзными агашками всегда: - при Елбасы, между строк всегда читалось: - ТОО "Казахстан" - учредитель Назарбаев Н.А.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:33
#32
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[Исправлено: YESNO, 04.03.2025 - 15:34]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17760
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 16:31
#33
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В соц сетях байга началась

На третий пост в телеграмме наталкиваюсь где пишут что всё "не так однозначно!!"

Якобы гаишников не уволили а перевели на другой участок
Что они вообще не должны были на этом участке ехать
Снимали всё на планшет а не на видеожетон почему-то
Якобы запикали свой мат в отношении академика оставив только его фразы
Доказательством приводят какие-то внутренние документы с фамилиями сотрудников и их участков дежурства

История видимо выходит на новый уровень
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
616
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 21:32
#34
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Получается, что "студент академии МВД" пожаловался покровителям на остановивших его гайцев а уже потом они в отместку выложили это видео? Судя по видео они ведь нормально разошлись, у одного из гайцев со "студентом" даже крепкое рукопожатие видно на видео и по спине его ладонью "проводил". Ведь этого видео по идее не должно было быть в инете. Они ведь коллеги :lol: Но, нет... Показатель какие кадры там, однако... Да еще кто-то третий в полицейской машине сидел и этого "студента" обозвал как представителя "небольшой группы". Интересно, почему эти номера не занесли в списки гайцев, так бы все шито крыто было гони себе хоть 200 км/час Я лично за нормальных гайцев, без них у нас некоторые уродцы гоняют так что много неповинных людей погибает...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26883
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 22:38
#35
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Цитата:
abaika95:
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя? Про это речь А ты опять ничего не понял и полез болтать

Нет, речь про то, что этого номера вообще в базе нету. Не пробивается.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4058
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 22:43
#36
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Цитата:
Google has:

Цитата:
laura1999:

Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать? :lol: 8-)
Это же надо, не успела новость выйти, уже зарегистрировались и за "работу" взялись. Повеселили однако! :lol:
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
616
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 23:03
#37
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Цитата:
Эл-починно:
Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать?

Под laura1999 и Google has: думаете что друзья "студента мвд"?
У меня просто нет слов, почему выложили это видео? Неужели "студент мвд" пожаловался на гайцев за то что его остановили? Ну не могу я представить, что это гайцы решили его наказать за нарушение. Ведь разъехались они почти друзьями и все-таки коллеги по гайскому цеху, или нет?
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
616
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 23:24
#38
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Цитата:
Vit:
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?

Вот и я про это! Стремно то так "крутой студент мвд" себя вел... На такой машине как гопота двороваяяяя
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4058
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 23:33
#39
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Цитата:
Кушмурунец23:
друзья "студента мвд"?

Ну очень похоже. А так не важно на какой машине, уметь себя подобающе вести и оставаться человеком всегда нужно, причём это для обеих сторон. А то развелось "пупов" земли. 8-) :lol:
Ну остановили, получил штраф, всё - уехал. В дальнейшем оспорил, в виду отсутствия доказательств с сертифицированных источников видеозаписи - готово. Хотя слышал в Америках полицейские на взгляд могут превышение определить, и попробуй что против сказать. 8-)
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