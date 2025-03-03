Отправлено: - 22:38

abaika95:

А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя? Про это речь А ты опять ничего не понял и полез болтать

Цитата:Нет, речь про то, что этого номера вообще в базе нету. Не пробивается.