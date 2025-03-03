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Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51279
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1449
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 13:50
Цитата:
что захочешь то и перевози .
abaika95:
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?
что захочешь то и перевози .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7738
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:30
Цитата:
Насчт ГАИ не знаю, но между серьёзными агашками всегда: - при Елбасы, между строк всегда читалось: - ТОО "Казахстан" - учредитель Назарбаев Н.А.
maxsaf:
У вас что, ГАИ частники выкупили?
У вас что, ГАИ частники выкупили?
Насчт ГАИ не знаю, но между серьёзными агашками всегда: - при Елбасы, между строк всегда читалось: - ТОО "Казахстан" - учредитель Назарбаев Н.А.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1449
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:33
[Исправлено: YESNO, 04.03.2025 - 15:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17760
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 16:31
В соц сетях байга началась
На третий пост в телеграмме наталкиваюсь где пишут что всё "не так однозначно!!"
Якобы гаишников не уволили а перевели на другой участок
Что они вообще не должны были на этом участке ехать
Снимали всё на планшет а не на видеожетон почему-то
Якобы запикали свой мат в отношении академика оставив только его фразы
Доказательством приводят какие-то внутренние документы с фамилиями сотрудников и их участков дежурства
История видимо выходит на новый уровень
На третий пост в телеграмме наталкиваюсь где пишут что всё "не так однозначно!!"
Якобы гаишников не уволили а перевели на другой участок
Что они вообще не должны были на этом участке ехать
Снимали всё на планшет а не на видеожетон почему-то
Якобы запикали свой мат в отношении академика оставив только его фразы
Доказательством приводят какие-то внутренние документы с фамилиями сотрудников и их участков дежурства
История видимо выходит на новый уровень
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 21:32
Получается, что "студент академии МВД" пожаловался покровителям на остановивших его гайцев а уже потом они в отместку выложили это видео? Судя по видео они ведь нормально разошлись, у одного из гайцев со "студентом" даже крепкое рукопожатие видно на видео и по спине его ладонью "проводил". Ведь этого видео по идее не должно было быть в инете. Они ведь коллеги Но, нет... Показатель какие кадры там, однако... Да еще кто-то третий в полицейской машине сидел и этого "студента" обозвал как представителя "небольшой группы". Интересно, почему эти номера не занесли в списки гайцев, так бы все шито крыто было гони себе хоть 200 км/час Я лично за нормальных гайцев, без них у нас некоторые уродцы гоняют так что много неповинных людей погибает...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26883
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 22:38
Цитата:
Нет, речь про то, что этого номера вообще в базе нету. Не пробивается.
abaika95:
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя? Про это речь А ты опять ничего не понял и полез болтать
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя? Про это речь А ты опять ничего не понял и полез болтать
Нет, речь про то, что этого номера вообще в базе нету. Не пробивается.
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 22:43
Цитата:
Цитата:
Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать?
Это же надо, не успела новость выйти, уже зарегистрировались и за "работу" взялись. Повеселили однако!
Google has:
Цитата:
laura1999:
Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать?
Это же надо, не успела новость выйти, уже зарегистрировались и за "работу" взялись. Повеселили однако!
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 23:03
Цитата:
Под laura1999 и Google has: думаете что друзья "студента мвд"?
У меня просто нет слов, почему выложили это видео? Неужели "студент мвд" пожаловался на гайцев за то что его остановили? Ну не могу я представить, что это гайцы решили его наказать за нарушение. Ведь разъехались они почти друзьями и все-таки коллеги по гайскому цеху, или нет?
Эл-починно:
Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать?
Ребят, вы реально думали своими кометами дружка отмазать?
Под laura1999 и Google has: думаете что друзья "студента мвд"?
У меня просто нет слов, почему выложили это видео? Неужели "студент мвд" пожаловался на гайцев за то что его остановили? Ну не могу я представить, что это гайцы решили его наказать за нарушение. Ведь разъехались они почти друзьями и все-таки коллеги по гайскому цеху, или нет?
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 23:24
Цитата:
Вот и я про это! Стремно то так "крутой студент мвд" себя вел... На такой машине как гопота двороваяяяя
Vit:
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?
Вот и я про это! Стремно то так "крутой студент мвд" себя вел... На такой машине как гопота двороваяяяя
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 23:33
Цитата:
Ну очень похоже. А так не важно на какой машине, уметь себя подобающе вести и оставаться человеком всегда нужно, причём это для обеих сторон. А то развелось "пупов" земли.
Ну остановили, получил штраф, всё - уехал. В дальнейшем оспорил, в виду отсутствия доказательств с сертифицированных источников видеозаписи - готово. Хотя слышал в Америках полицейские на взгляд могут превышение определить, и попробуй что против сказать.
Кушмурунец23:
друзья "студента мвд"?
друзья "студента мвд"?
Ну очень похоже. А так не важно на какой машине, уметь себя подобающе вести и оставаться человеком всегда нужно, причём это для обеих сторон. А то развелось "пупов" земли.
Ну остановили, получил штраф, всё - уехал. В дальнейшем оспорил, в виду отсутствия доказательств с сертифицированных источников видеозаписи - готово. Хотя слышал в Америках полицейские на взгляд могут превышение определить, и попробуй что против сказать.
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