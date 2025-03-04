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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51277
Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Отправлено: 04.03.25 - 19:42
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Что это вообще такое? Кидок от катарских инвесторов на уровне страны? Мошенничество? Сколько людей вот так сейчас разово вложили по 100 тысяч тенге и получили пшик и красивую белую коробочку. Это новая пирамида МММ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10248
Александр ОЛЕЙНИК: Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Отправлено: 04.03.25 - 19:42
#1
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Тоже столкнулся с мошенничеством от компании Теле 2,конкретно самовольное подключение платных услуг.В моём случае сначала подключили лотерею "Твоя удача" за 100тнгдень.Обнаружил не сразу,какую ту сумму денег они успели списать,но потом отключил.
Через некоторое время новая услуга "Smartbook" 70тнгдень,то есть я вот заметил отключил,а сколько людей вообще не заморачиваются просто пополняют баланс,а денежки утекают.


[Исправлено: Добринцофф, 04.03.2025 - 21:07]
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