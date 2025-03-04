Отправлено: - 19:42

[Исправлено: Добринцофф, 04.03.2025 - 21:07]

Тоже столкнулся с мошенничеством от компании Теле 2,конкретно самовольное подключение платных услуг.В моём случае сначала подключили лотерею "Твоя удача" за 100тнгдень.Обнаружил не сразу,какую ту сумму денег они успели списать,но потом отключил.Через некоторое время новая услуга "Smartbook" 70тнгдень,то есть я вот заметил отключил,а сколько людей вообще не заморачиваются просто пополняют баланс,а денежки утекают.