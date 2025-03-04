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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:15
#3541
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Цитата:
maxsaf:
«взять паузу», рассказал собеседник телеканала.

это две большие разницы . на склад впк работать не будет . есть контракты , мужики в курилки впк нахмурят брови .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:18
#3542
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Цитата:
abaika95:
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))

схема разделяй и властвуй работает во все времена . может они таким образом противоядие себе вводят .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17760
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:19
#3543
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Цитата:
maxsaf:
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.


Там конгресс решает о выделении средств и поставок
Трамп сейчас против конгресса (причем прошлого) идёт удерживая уже выделенную помощь
Завтра что? Как алкаш пойдет сенат из танков расстреливать?)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:20
#3544
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Цитата:
abaika95:
Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР Такой же бред

кто его знает . ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 15:32
#3545
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Цитата:
YESNO:
ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .

Да по моему одинаково старые все там
Просто один чиновник, другой бизнесмен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 15:41
#3546
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Интересно, если забыл выйти и на следующий день зашел, на сайте все равно отображается, что я был все это время?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 17:16
#3547
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Цитата:
saba:
почему он с Афганистана ничего не требует

:-) Вы забыли про волшебную формулу "это другое!"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1379
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 17:28
#3548
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Цитата:
ACROS: Штрафстан - одним словом
Я сейчас за час примерно с дюжину нарушений пдд насчитал по дороге. В каком месте штрафстан, если люди с упоением нарушают правила? А в половине случаев, я так полагаю, вовсе их не знают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:08
#3549
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Цитата:
Skeptic:
забыли про волшебную формулу "это другое!"

Обязательно напишу. Только я должен спрашивать или утверждать? Мессир я в недоумении!!!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4209
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:15
#3550
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Цитата:
abaika95:
maxsaf: Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.

так трамп его позвал


Не звал его Трамп В США!
Он сам всячески рвался, видимо, надеялся силой убеждения воздействовать: дайте, дайте, дайте!
Ну, снизошли, а он зарвался, опозорился на весь мир...
Вот и вспомнишь Евангелие от Луки: "Ибо не ведает, что творит":-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:25
#3551
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Из истории России.
Когда княгиня Ольга в первый раз из русских князей посетила Константинополь византийский император Константин Багрянородный недоумевал почему она не падает ниц перед лицом Великого!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:36
#3552
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Цитата:
таноми52:
Не звал его Трамп В США!

Вот тут уважаемая Таноми ошибка! Трамп как истинный бизнесмен не хотел упустить такого шанса содрать с бедного последнюю рубашку! Поэтому звал и ждал заветную тарелочку с золотой каёмочкой!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:53
#3553
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Случай на охоте.
Пока Путин честно охотился запуская в Украину зубы своих Кинжалов и Искандеров теряя силы, Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав подставить своё брюхо, громко возмущаясь ,что его непочтительно подали!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26879
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 19:09
#3554
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Цитата:
saba:
Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав

Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7294
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 19:13
#3555
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Цитата:
maxsaf:
Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.

В этом соглашусь, вспомнить хотя бы ленд лиз!
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