Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:15
Цитата:
это две большие разницы . на склад впк работать не будет . есть контракты , мужики в курилки впк нахмурят брови .
maxsaf:
«взять паузу», рассказал собеседник телеканала.
«взять паузу», рассказал собеседник телеканала.
это две большие разницы . на склад впк работать не будет . есть контракты , мужики в курилки впк нахмурят брови .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:18
Цитата:
схема разделяй и властвуй работает во все времена . может они таким образом противоядие себе вводят .
abaika95:
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))
схема разделяй и властвуй работает во все времена . может они таким образом противоядие себе вводят .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17760
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:19
Цитата:
Там конгресс решает о выделении средств и поставок
Трамп сейчас против конгресса (причем прошлого) идёт удерживая уже выделенную помощь
Завтра что? Как алкаш пойдет сенат из танков расстреливать?)
maxsaf:
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.
Там конгресс решает о выделении средств и поставок
Трамп сейчас против конгресса (причем прошлого) идёт удерживая уже выделенную помощь
Завтра что? Как алкаш пойдет сенат из танков расстреливать?)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:20
Цитата:
кто его знает . ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .
abaika95:
Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР Такой же бред
Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР Такой же бред
кто его знает . ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 15:32
Цитата:
Да по моему одинаково старые все там
Просто один чиновник, другой бизнесмен
YESNO:
ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .
ну вот решили они старую плазму поменять на новый олед телевизор таким образом .
Да по моему одинаково старые все там
Просто один чиновник, другой бизнесмен
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 15:41
Интересно, если забыл выйти и на следующий день зашел, на сайте все равно отображается, что я был все это время?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 17:16
Цитата:
Вы забыли про волшебную формулу "это другое!"
saba:
почему он с Афганистана ничего не требует
почему он с Афганистана ничего не требует
Вы забыли про волшебную формулу "это другое!"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1379
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 17:28
Цитата:
ACROS: Штрафстан - одним словомЯ сейчас за час примерно с дюжину нарушений пдд насчитал по дороге. В каком месте штрафстан, если люди с упоением нарушают правила? А в половине случаев, я так полагаю, вовсе их не знают.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:08
Цитата:
Обязательно напишу. Только я должен спрашивать или утверждать? Мессир я в недоумении!!!
Skeptic:
забыли про волшебную формулу "это другое!"
забыли про волшебную формулу "это другое!"
Обязательно напишу. Только я должен спрашивать или утверждать? Мессир я в недоумении!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4209
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:15
Цитата:
Не звал его Трамп В США!
Он сам всячески рвался, видимо, надеялся силой убеждения воздействовать: дайте, дайте, дайте!
Ну, снизошли, а он зарвался, опозорился на весь мир...
Вот и вспомнишь Евангелие от Луки: "Ибо не ведает, что творит"
abaika95:
maxsaf: Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.
так трамп его позвал
maxsaf: Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.
так трамп его позвал
Не звал его Трамп В США!
Он сам всячески рвался, видимо, надеялся силой убеждения воздействовать: дайте, дайте, дайте!
Ну, снизошли, а он зарвался, опозорился на весь мир...
Вот и вспомнишь Евангелие от Луки: "Ибо не ведает, что творит"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:25
Из истории России.
Когда княгиня Ольга в первый раз из русских князей посетила Константинополь византийский император Константин Багрянородный недоумевал почему она не падает ниц перед лицом Великого!
Когда княгиня Ольга в первый раз из русских князей посетила Константинополь византийский император Константин Багрянородный недоумевал почему она не падает ниц перед лицом Великого!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:36
Цитата:
Вот тут уважаемая Таноми ошибка! Трамп как истинный бизнесмен не хотел упустить такого шанса содрать с бедного последнюю рубашку! Поэтому звал и ждал заветную тарелочку с золотой каёмочкой!
таноми52:
Не звал его Трамп В США!
Не звал его Трамп В США!
Вот тут уважаемая Таноми ошибка! Трамп как истинный бизнесмен не хотел упустить такого шанса содрать с бедного последнюю рубашку! Поэтому звал и ждал заветную тарелочку с золотой каёмочкой!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 18:53
Случай на охоте.
Пока Путин честно охотился запуская в Украину зубы своих Кинжалов и Искандеров теряя силы, Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав подставить своё брюхо, громко возмущаясь ,что его непочтительно подали!!!
Пока Путин честно охотился запуская в Украину зубы своих Кинжалов и Искандеров теряя силы, Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав подставить своё брюхо, громко возмущаясь ,что его непочтительно подали!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26879
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 19:09
Цитата:
Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.
saba:
Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав
Трамп спокойно подошёл к жертве с другой стороны, потребовав
Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 19:13
Цитата:
В этом соглашусь, вспомнить хотя бы ленд лиз!
maxsaf:
Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.
Америка всегда жила за счёт ранее выданных денег в долг. Ниче не поменялось.
В этом соглашусь, вспомнить хотя бы ленд лиз!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать