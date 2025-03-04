Отправлено: - 13:18

abaika95:

Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))

Цитата:схема разделяй и властвуй работает во все времена . может они таким образом противоядие себе вводят .