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≡ Подземные переходы в Костанае обещают летом сделать удобными для маломобильных граждан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51276
Подземные переходы в Костанае обещают летом сделать удобными для маломобильных граждан
Отправлено: 04.03.25 - 17:55
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Таких переходов три: на проспекте Абая около остановок «Второй подъем» и «ГАИ», а также на ул. Каирбекова около супермаркета «Солнечный». Костанайцы регулярно жалуются на то, что пользоваться переходами некомфортно, а некоторым людям и просто невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43606
Re: Подземные переходы в Костанае обещают летом сделать удобными...
Отправлено: 04.03.25 - 17:55
#1
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Цитата:
начала этого года на линии вышло 25 новых автобусов. Гово

Но новый автобус до Рудного 120, где в основном расщитано на стоячие места, это что то ужасное..
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