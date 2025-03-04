Отправлено: - 17:55

Таких переходов три: на проспекте Абая около остановок «Второй подъем» и «ГАИ», а также на ул. Каирбекова около супермаркета «Солнечный». Костанайцы регулярно жалуются на то, что пользоваться переходами некомфортно, а некоторым людям и просто невозможно.