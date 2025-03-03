Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области

Отправлено: - 16:31

В соц сетях байга началась



На третий пост в телеграмме наталкиваюсь где пишут что всё "не так однозначно!!"



Якобы гаишников не уволили а перевели на другой участок

Что они вообще не должны были на этом участке ехать

Снимали всё на планшет а не на видеожетон почему-то

Якобы запикали свой мат в отношении академика оставив только его фразы

Доказательством приводят какие-то внутренние документы с фамилиями сотрудников и их участков дежурства



История видимо выходит на новый уровень