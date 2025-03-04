Отправлено: - 15:41

111: которые держат шараги по продаже мяса, опять в уксусе замаринуют лежавшее и с запашком и опять будут продавать

Цитата:Адрес пожалуйста. Ты как истинный Патриот обязан людям дать адрес где будут уксусом протухшое мясо мариновать.