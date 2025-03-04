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≡ Девять дней одного Наурыза - Что и как в Костанае будут отмечать в марте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51276
Девять дней одного Наурыза - Что и как в Костанае будут отмечать в марте
Отправлено: 04.03.25 - 15:38
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Сначала 8 Марта, в этот день и накануне будут поздравлять женщин на предприятиях и в концертных залах. А с 14 по 22 марта включительно — дни Наурызнама, для каждого предусмотрена своя программа. В ней и марафон добра, и баурсаки в аэропорту, и застолья во дворах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43606
Девять дней одного Наурыза - Что и как в Костанае будут отмечать в марте
Отправлено: 04.03.25 - 15:38
#1
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Короче настали дни Великих Понтов перед шишками и акимами, и национальное блюдо ПЛОВ, 200 грамм мяса на кило риса, то есть жратва для бедных, им будут кормить наше обнищавшее население, которое будет очень довольно за рис с предметами отходов, обрезков из мяса..
И моя знакомая, то есть их две, которые держат шараги по продаже мяса, опять в уксусе замаринуют лежавшее и с запашком и опять будут продавать это по три тысячи тенге за ПАЛКУ..
Аким будет очень доволен и это главное.
Масленницу конечно в стойло и забыли..

[Исправлено: 111, 04.03.2025 - 16:39]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16140
Девять дней одного Наурыза - Что и как в Костанае будут отмечать в марте
Отправлено: 04.03.25 - 15:41
#2
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Цитата:
111: которые держат шараги по продаже мяса, опять в уксусе замаринуют лежавшее и с запашком и опять будут продавать
Адрес пожалуйста. Ты как истинный Патриот обязан людям дать адрес где будут уксусом протухшое мясо мариновать. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43606
Девять дней одного Наурыза - Что и как в Костанае будут отмечать в марте
Отправлено: 04.03.25 - 15:45
#3
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Цитата:
Vit:
Ты как истинный Патриот обязан людям дать адрес где будут уксусом протухшое мясо мариновать.

Они же встают там, где возьмут место.
Адрес Сити центр, там же все продаваны и с зеленого и с дарстархана и с Рудного и других поселков, много кавказцев, что, там все отборное мясо продают что ли?
Никто в здравом уме не делает шашлыки с хорошего мяса.
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