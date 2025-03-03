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≡ Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51273
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 13:50
#30
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Цитата:
abaika95:
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?

что захочешь то и перевози .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7738
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:30
#31
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Цитата:
maxsaf:
У вас что, ГАИ частники выкупили?


Насчт ГАИ не знаю, но между серьёзными агашками всегда: - при Елбасы, между строк всегда читалось: - ТОО "Казахстан" - учредитель Назарбаев Н.А.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 14:33
#32
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[Исправлено: YESNO, 04.03.2025 - 15:34]
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