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≡ Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51273
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7738
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 21:41
#15
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Молодец, водило - "Лексусу" западло ехать по ПРАВИЛАМ, плестись разрешённые 100 км/час.

"..Рождённый ЛЕТАТЬ - ползать НЕ МОЖЕТ..." - Буревестник- М.Горький (А.Пешков).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7738
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 22:04
#16
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А, этим лишь бы ПЛАНОВЫЕ протокола набрать - без них и работа не работа.

Если НЕТ протоколов - то и работы НЕТ..- так их работу оценивает начальство.

Конечно- нарушат НЕЛЬЗЯ, но и ловить и разговаривать надо умело- для этого их государство и учило и ПОТРАТИЛО на них ДЕНЬГИ.

Штрафстан - одним словом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:03
#17
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и да кстати
немаловажный момент
которой можно уточнить у ДП в рассмотрении этого дела
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ?

этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:15
#18
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Цитата:
abaika95:
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ? этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?

Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:19
#19
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Цитата:
maxsaf:
Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.

ты видео смотрел? предсказатель)
академик прямо предъявляет
-ты номера видел какие?
-какие номера?
-гаишные!
-не пробивается ничего у тебя

то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16139
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:22
#20
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Цитата:
abaika95:
то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?

Наверно между своими есть такая база)
Типа че невидешь какие у меня крутые номера, меня все знают тут. Как ты посмел остановить)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:24
#21
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Цитата:
abaika95:
-какие номера? -гаишные!

Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:25
#22
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Цитата:
abaika95:
не пробивается ничего у тебя

Все, значит поддельные номера. Машину на стоянку, номера на уничтожение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:34
#23
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Цитата:
является слушателем магистратуры Костанайской академии МВД РК.


Цитата:
Вопрос о строгой ответственности водителя, вплоть до увольнения


Так а где и кем работает водитель?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2519
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:37
#24
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Цитата:
maxsaf:
Так а где и кем работает водитель?

Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:43
#25
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Цитата:
maxsaf:
Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?

он мог нафантазировать все что угодно
мол смотри какие у меня номера, знать должен гаишные номера!
а гашник то судя по разговору реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"
вопрос: где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:46
#26
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.

Там нет ответа на мой вопрос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:48
#27
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Цитата:
abaika95:
реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"

Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал :lol:

Цирк с конями :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2519
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
#28
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Цитата:
maxsaf:
Там нет ответа на мой вопрос.

Он проходит службу в магистратуре академии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 13:26
#29
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Цитата:
maxsaf:
Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал

В базе ГАИ
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?
Про это речь
А ты опять ничего не понял и полез болтать
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