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Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51273
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7738
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 21:41
Молодец, водило - "Лексусу" западло ехать по ПРАВИЛАМ, плестись разрешённые 100 км/час.
"..Рождённый ЛЕТАТЬ - ползать НЕ МОЖЕТ..." - Буревестник- М.Горький (А.Пешков).
"..Рождённый ЛЕТАТЬ - ползать НЕ МОЖЕТ..." - Буревестник- М.Горький (А.Пешков).
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7738
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 22:04
А, этим лишь бы ПЛАНОВЫЕ протокола набрать - без них и работа не работа.
Если НЕТ протоколов - то и работы НЕТ..- так их работу оценивает начальство.
Конечно- нарушат НЕЛЬЗЯ, но и ловить и разговаривать надо умело- для этого их государство и учило и ПОТРАТИЛО на них ДЕНЬГИ.
Штрафстан - одним словом.
Если НЕТ протоколов - то и работы НЕТ..- так их работу оценивает начальство.
Конечно- нарушат НЕЛЬЗЯ, но и ловить и разговаривать надо умело- для этого их государство и учило и ПОТРАТИЛО на них ДЕНЬГИ.
Штрафстан - одним словом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:03
и да кстати
немаловажный момент
которой можно уточнить у ДП в рассмотрении этого дела
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ?
этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?
немаловажный момент
которой можно уточнить у ДП в рассмотрении этого дела
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ?
этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:15
Цитата:
Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.
abaika95:
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ? этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?
а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ? этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?
Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:19
Цитата:
ты видео смотрел? предсказатель)
академик прямо предъявляет
-ты номера видел какие?
-какие номера?
-гаишные!
-не пробивается ничего у тебя
то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?
maxsaf:
Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.
Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.
ты видео смотрел? предсказатель)
академик прямо предъявляет
-ты номера видел какие?
-какие номера?
-гаишные!
-не пробивается ничего у тебя
то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16139
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:22
Цитата:
Наверно между своими есть такая база)
Типа че невидешь какие у меня крутые номера, меня все знают тут. Как ты посмел остановить)
abaika95:
то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?
то есть в базе данных есть частные номера гаишников или что?
Наверно между своими есть такая база)
Типа че невидешь какие у меня крутые номера, меня все знают тут. Как ты посмел остановить)
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:24
Цитата:
Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?
abaika95:
-какие номера? -гаишные!
-какие номера? -гаишные!
Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:25
Цитата:
Все, значит поддельные номера. Машину на стоянку, номера на уничтожение.
abaika95:
не пробивается ничего у тебя
не пробивается ничего у тебя
Все, значит поддельные номера. Машину на стоянку, номера на уничтожение.
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:34
Цитата:
Цитата:
Так а где и кем работает водитель?
является слушателем магистратуры Костанайской академии МВД РК.
Цитата:
Вопрос о строгой ответственности водителя, вплоть до увольнения
Так а где и кем работает водитель?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2519
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:37
Цитата:
Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.
maxsaf:
Так а где и кем работает водитель?
Так а где и кем работает водитель?
Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:43
Цитата:
он мог нафантазировать все что угодно
мол смотри какие у меня номера, знать должен гаишные номера!
а гашник то судя по разговору реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"
вопрос: где?
maxsaf:
Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?
Ну мало ли что он нафантазировал себе. Автомобиль частника. У вас что, ГАИ частники выкупили?
он мог нафантазировать все что угодно
мол смотри какие у меня номера, знать должен гаишные номера!
а гашник то судя по разговору реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"
вопрос: где?
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 11:46
Цитата:
Там нет ответа на мой вопрос.
Тимур Гафуров:
Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.
Ответ академии только что получили. Добавил в текст статьи в финале.
Там нет ответа на мой вопрос.
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 11:48
Цитата:
Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал
Цирк с конями
abaika95:
реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"
реально их где то пробил с ответом "не выходит по тебе ничего"
Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал
Цирк с конями
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2519
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
Цитата:
Он проходит службу в магистратуре академии.
maxsaf:
Там нет ответа на мой вопрос.
Там нет ответа на мой вопрос.
Он проходит службу в магистратуре академии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 04.03.25 - 13:26
Цитата:
В базе ГАИ
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?
Про это речь
А ты опять ничего не понял и полез болтать
maxsaf:
Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал
Что значит где-то? Ну не в Гугле же он номера пробивал
В базе ГАИ
А что в базе ГАИ отдельно выведены номера гаишников которых тормозить нельзя?
Про это речь
А ты опять ничего не понял и полез болтать
-
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