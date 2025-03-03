Отправлено: - 11:15

abaika95:

а что это за номера такие "гаишные" которые надо "запоминать" и уж тем более причем тут база гаи где эти номера должны "пробиваться" ? этот магистр академии хочет сказать что есть некая база данных с частными номерами машин которые строго настрого нельзя тормозить? или в машине бастык какой то ехал?

Цитата:Любой номер должен пробиваться в единой базе. Если его там нет - машину на штраф-стоянку, номер на уничтожение, ну и штраф за изготовление и использование поддельных номеров.