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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:56
#3526
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че там макс кстати пьешь теперь кофе канадиано вместо американо?))
а то все новости у нас этой чухней забиты про канадскую победу))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:57
#3527
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Цитата:
abaika95:
он 6 или 7 раз сказал что хочет быть миротворцем, он с этой базой на выборы шел а его так жестко обламывают

в Трампа впк американский вложился .что то не сходится . кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:58
#3528
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Цитата:
abaika95:
у вас плохие карты президент зеленский! у вас нет козырей! я в карты не играю господин президент нет играете! нет не играю, у нас война...

Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся. Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:00
#3529
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Цитата:
YESNO:
кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что

Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:00
#3530
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и да Трамп борется с глубинным государством . он постоянно про это говорит . но так себя пока борьба идет .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:02
#3531
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Цитата:
abaika95:
че там макс кстати пьешь теперь кофе канадиано вместо американо?))

Шай пью по казахски из кисушек :lol: кстати, с баурсаками 8-)

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 13:03]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:02
#3532
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Цитата:
YESNO:
в Трампа впк американский вложился .что то не сходится

там судя по слухам кто в него только не вложился))
чуть ни международный цыганский конгресс) Цитата:
maxsaf:
Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.

так трамп его позвал
Цитата:
maxsaf:
Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.

выпнули и обкакались на весь мир
показав что администрация сша колхозные истерики))
им эта сделка нужна не меньше чем Зеленскому вот его козырь
причем сделка не из за ресурсов а просто для упрочнения репутации
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал и европа сейчас трампа критикует
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:04
#3533
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Цитата:
abaika95:
так трамп его позвал

Воевать или за стол позвал?

Цитата:
abaika95:
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал

Миня абижают... :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:05
#3534
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Цитата:
maxsaf:
Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.

вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:08
#3535
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Цитата:
YESNO:
вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .

Все, там и останутся:

Цитата:
США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.

В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу», рассказал собеседник телеканала.

Вся военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16139
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:23
#3536
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Цитата:
abaika95:
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
#3537
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Классный комерс из Трампа, ещё никому ничего не дал, но уже долги требует! Интересно, а почему он с Афганистана ничего не требует, хотя при выходе Байдена там осталось много чего американского? Понимает , что талибы ничего ему не дадут? Тоже всё вооружение Америка дала или покритиковал Байдена за это бегство и тем талибы всё закрыли, оказав личную услугу Трампу?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
#3538
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кстати американцы вышли из активного членства в ВОЗ . принудительное вакцинирование признали незаконным , про борьбу с химтрейлами не понял до конца , перестали или нет самолеты летать .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:12
#3539
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Цитата:
maxsaf:
США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.

этот механизм так просто не остановить . только фокс ньюс может .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:14
#3540
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Цитата:
YESNO:
и да Трамп борется с глубинным государством . он постоянно про это говорит .

Глубинное государство это власть ВПК, корпораций и спецслужб
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))
Цитата:
maxsaf:
Воевать или за стол позвал?

Зеленский три года воевал
Трамп позвал его по сделке общаться
Цитата:
maxsaf:
Миня абижают.

Прям как ты в Канаде на казахов жаловался))
Цитата:
YESNO:
кстати американцы вышли из активного членства в ВОЗ

Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР
Такой же бред

То старперы у власти еле ходящие
То сумасшедшие популисты
Из Афганистана с позором сбежали
Внутреннюю политику все пересмотрели
Оказывается им все врали постояно
И всех кто в СССР верил и ожидал поддержки потом остались у разбитого корыта
СССР же под конец жизни всех кинул
Абсолютно всех
Так и этот показывает миру что на Вашингтон опасно надеется
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