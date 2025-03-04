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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:56
че там макс кстати пьешь теперь кофе канадиано вместо американо?))
а то все новости у нас этой чухней забиты про канадскую победу))
а то все новости у нас этой чухней забиты про канадскую победу))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:57
Цитата:
в Трампа впк американский вложился .что то не сходится . кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что .
abaika95:
он 6 или 7 раз сказал что хочет быть миротворцем, он с этой базой на выборы шел а его так жестко обламывают
он 6 или 7 раз сказал что хочет быть миротворцем, он с этой базой на выборы шел а его так жестко обламывают
в Трампа впк американский вложился .что то не сходится . кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:58
Цитата:
Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся. Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.
abaika95:
у вас плохие карты президент зеленский! у вас нет козырей! я в карты не играю господин президент нет играете! нет не играю, у нас война...
у вас плохие карты президент зеленский! у вас нет козырей! я в карты не играю господин президент нет играете! нет не играю, у нас война...
Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся. Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:00
Цитата:
Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.
YESNO:
кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что
кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что
Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:00
и да Трамп борется с глубинным государством . он постоянно про это говорит . но так себя пока борьба идет .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:02
Цитата:
Шай пью по казахски из кисушек кстати, с баурсаками
[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 13:03]
abaika95:
че там макс кстати пьешь теперь кофе канадиано вместо американо?))
че там макс кстати пьешь теперь кофе канадиано вместо американо?))
Шай пью по казахски из кисушек кстати, с баурсаками
[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 13:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:02
Цитата:
там судя по слухам кто в него только не вложился))
чуть ни международный цыганский конгресс) Цитата:
так трамп его позвал
Цитата:
выпнули и обкакались на весь мир
показав что администрация сша колхозные истерики))
им эта сделка нужна не меньше чем Зеленскому вот его козырь
причем сделка не из за ресурсов а просто для упрочнения репутации
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал и европа сейчас трампа критикует
YESNO:
в Трампа впк американский вложился .что то не сходится
в Трампа впк американский вложился .что то не сходится
там судя по слухам кто в него только не вложился))
чуть ни международный цыганский конгресс) Цитата:
maxsaf:
Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.
Все правильно. Хочешь воевать - иди воюй, чё припёрся.
так трамп его позвал
Цитата:
maxsaf:
Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.
Хочешь за стол - покажи карты, есть козыри или нет, есть ли туз в рукаве? Нету - вот бумажки, подписывай молча. Все, что за столом это игра. Не захотел в карты играть - выпнули и дверь закрыли.
выпнули и обкакались на весь мир
показав что администрация сша колхозные истерики))
им эта сделка нужна не меньше чем Зеленскому вот его козырь
причем сделка не из за ресурсов а просто для упрочнения репутации
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал и европа сейчас трампа критикует
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:04
Цитата:
Воевать или за стол позвал?
Цитата:
Миня абижают...
abaika95:
так трамп его позвал
так трамп его позвал
Воевать или за стол позвал?
Цитата:
abaika95:
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал
а зеленский взял и к биртанцам тут же поехал
Миня абижают...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:05
Цитата:
вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .
maxsaf:
Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.
Наоборот, даже то, что в транзите, и то, что на складах в Европе - всё остановили.
вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:08
Цитата:
Все, там и останутся:
Цитата:
YESNO:
вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .
вчера транспортники американские в Жевуше приземлялись .
Все, там и останутся:
Цитата:
США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу», рассказал собеседник телеканала.
Вся военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.
В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу», рассказал собеседник телеканала.
Вся военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не пересечет границу республики.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16139
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:23
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
Классный комерс из Трампа, ещё никому ничего не дал, но уже долги требует! Интересно, а почему он с Афганистана ничего не требует, хотя при выходе Байдена там осталось много чего американского? Понимает , что талибы ничего ему не дадут? Тоже всё вооружение Америка дала или покритиковал Байдена за это бегство и тем талибы всё закрыли, оказав личную услугу Трампу?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 12:58
кстати американцы вышли из активного членства в ВОЗ . принудительное вакцинирование признали незаконным , про борьбу с химтрейлами не понял до конца , перестали или нет самолеты летать .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:12
Цитата:
этот механизм так просто не остановить . только фокс ньюс может .
maxsaf:
США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.
США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме.
этот механизм так просто не остановить . только фокс ньюс может .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 13:14
Цитата:
Глубинное государство это власть ВПК, корпораций и спецслужб
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))
Цитата:
Зеленский три года воевал
Трамп позвал его по сделке общаться
Цитата:
Прям как ты в Канаде на казахов жаловался))
Цитата:
Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР
Такой же бред
То старперы у власти еле ходящие
То сумасшедшие популисты
Из Афганистана с позором сбежали
Внутреннюю политику все пересмотрели
Оказывается им все врали постояно
И всех кто в СССР верил и ожидал поддержки потом остались у разбитого корыта
СССР же под конец жизни всех кинул
Абсолютно всех
Так и этот показывает миру что на Вашингтон опасно надеется
YESNO:
и да Трамп борется с глубинным государством . он постоянно про это говорит .
и да Трамп борется с глубинным государством . он постоянно про это говорит .
Глубинное государство это власть ВПК, корпораций и спецслужб
Пока не понятно, глубинное государство специально в тени сидит и смотрит как Трамп сам себя унижает или они сами все это подстроили?))
Цитата:
maxsaf:
Воевать или за стол позвал?
Воевать или за стол позвал?
Зеленский три года воевал
Трамп позвал его по сделке общаться
Цитата:
maxsaf:
Миня абижают.
Миня абижают.
Прям как ты в Канаде на казахов жаловался))
Цитата:
YESNO:
кстати американцы вышли из активного членства в ВОЗ
кстати американцы вышли из активного членства в ВОЗ
Все что происходит с США напоминает последние годы жизни СССР
Такой же бред
То старперы у власти еле ходящие
То сумасшедшие популисты
Из Афганистана с позором сбежали
Внутреннюю политику все пересмотрели
Оказывается им все врали постояно
И всех кто в СССР верил и ожидал поддержки потом остались у разбитого корыта
СССР же под конец жизни всех кинул
Абсолютно всех
Так и этот показывает миру что на Вашингтон опасно надеется
-
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