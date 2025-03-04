Отправлено: - 11:57

abaika95:

он 6 или 7 раз сказал что хочет быть миротворцем, он с этой базой на выборы шел а его так жестко обламывают

Цитата:в Трампа впк американский вложился .что то не сходится . кстати самолеты не перестали летать с оружием и боеприпасами . пока что .