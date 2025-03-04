Отправлено: - 08:00

saba:

Ага и для этого надо бомбить Одессу с Херсоном и входить в Сумскую область!

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 09:01]

Цитата:Ну видимо решили, что успеют и свое вернуть, и задачи поставленные выполнить. Я не знаю, какие там ресурсы, может действительно сил ещё достаточно. Но в Курске, как я и предсказывал, сейчас очень жёстко.