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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7284
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 06:56
#3496
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А Васька слушает,да ест! Про Зеленского США говорят, что он не хочет мира! А если бы Россия хотела мира, могла бы она в преддверии переговоров меньше бомбить, показать свою готовность к миру? Да нет, как бомбила, так и бомбит, ещё и радуется удачным попаданиям( смотрел россТВ). Ох, наверное думают, надо бы насладиться войной, а то потом опять скучно будет, никакой "движухи"!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 07:13
#3497
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Цитата:
saba:
как бомбила, так и бомбит

Их задача - срочно до перемирия Курск освободить, иначе прийдётся распрощаться с ним.

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 08:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7284
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 07:19
#3498
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Цитата:
maxsaf:
срочно до перемирия Курск освободить, иначе прийдётся распрощаться с ним.

Ага и для этого надо бомбить Одессу с Херсоном и входить в Сумскую область!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 08:00
#3499
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Цитата:
saba:
Ага и для этого надо бомбить Одессу с Херсоном и входить в Сумскую область!

Ну видимо решили, что успеют и свое вернуть, и задачи поставленные выполнить. Я не знаю, какие там ресурсы, может действительно сил ещё достаточно. Но в Курске, как я и предсказывал, сейчас очень жёстко.

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2025 - 09:01]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2169
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:09
#3500
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Цитата:
maxsaf:
до перемирия Курск освободить

Территория Курской области будет полностью зачищена от бандитов вне зависимости от какого-либо соглашения.
Как минимум - одним из условий соглашения будет вывод украинских банд с российской территории.
Так что за это волноваться не стоит.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2169
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:15
#3501
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Немного азбуки...
...
Когда преступник даёт признательные показания, он не перестаёт быть преступником.
Когда твой враг признаётся в своих враждебных по отношению к тебе действиях, он не перестаёт быть твоим врагом.
...
Трамп признал действия США в отношении России враждебными. Врагом России от этого признания США быть не перестали.
Продолжение поставок оружия преступному украинскому режиму приостановлены не потому, что США, вдруг, признали ошибочность своих действий и, вдруг, стали другом и союзником России.
Это просто реакция на хамское поведение Зеленского.
США были, есть и будут врагом России, пока они существуют на карте мира. При любом хозяине Белого дома.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:43
#3502
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Цитата:
Skeptic:
Территория Курской области будет полностью зачищена от бандитов вне зависимости от какого-либо соглашения.

А киев за три дня)
Цитата:
Skeptic:
Как минимум - одним из условий соглашения будет вывод украинских банд с российской территории. Так что за это волноваться не стоит.

курскую область обменяют на херсонскую или запорожье
а они тоже по конституции рф якобы российские территории
опять будете оправдываться как с тем херсоном? что он не нужен был?
тактическое отступление
жест доброй воли)))
профаны)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1378
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:43
#3503
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А теперь задумаемся ненадолго...и в одной и в другой, скажем так, державах руководители приблизительно того же возраста. Они решают проблему? Нет. Они просто транслируют то, что осталось от и без того незамысловатого содержимого головы вовне. А потому всё это дерьмо будет ещё длиться и длиться.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:44
#3504
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Цитата:
Skeptic:
Врагом России от этого признания США быть не перестали.

а в кремле вкурсе?
а то еще пару недель и ему звезду героя россии дадут)
а потом опять окажется что москву ки-ну-ли
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:45
#3505
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Цитата:
maxsaf:
Но в Курске, как я и предсказывал, сейчас очень жёстко.

продавец компов
сис админ
предсказатель

быстро себе люди карьеру делают на чужой крови))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:50
#3506
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Цитата:
YESNO:
Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.

так он байдена благодарил

трампа то не настолько)
вот трамп и бесится
объявил на весь мир что закончит войну за 1 день
а сделать ниче не может
путин убивает своих солдат ему пофиг а зеленский не собирается страну разменивать
вот трамп ножками и топает
ни дам ничего!! пока мне спасибо не скажут
сказали
он опять ножками топает
ресурсы хочу!!
его попросили дать гарантии в обмен на ресурсы
он затер какую то байду про сделку, мир итд про гарантии ни слова
ну зеленский ему и ответил что сидите тут за океаном и ничего не понимаете
тут трампа вместе со своей шестеркой совсем понесло
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:55
#3507
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мне просто интересно как сейчас все с открытым ртом под лупой анализируют действия чувака который месяц назад заявил что грендандию надо захватить а потом передумал))
да он не думает
он делает всё лишь бы в популисткой манере показать что он рубаха парень и с ним нужно считаться всему миру
а то!!!! ууух! кааак накричит на тебя в своем твиттере!))

пока сейчас до американцев дойдет что он неадекватен
хотя судя по его избирателям там такие же)
обиженные белые селяне средней полосы
реднеки
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:58
#3508
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Цитата:
abaika95:
продавец компов сис админ предсказатель быстро себе люди карьеру делают на чужой крови))

А ты был никем, им и остался, а все туда же...
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 10:59
#3509
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Цитата:
abaika95:
вот трамп ножками и топает ни дам ничего!! пока мне спасибо не скажут сказали он опять ножками топает ресурсы хочу!

неужели корона его не предупредила что они подписали договор с Зеленским 100 летний . опередили Трампа .
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 11:01
#3510
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Policy paper

UK-Ukraine 100 Year Partnership Declaration Published 17 January 2025

подписан договор .

договор

[Исправлено: YESNO, 04.03.2025 - 12:03]
Профайл
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