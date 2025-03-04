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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:15
#3481
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Цитата:
maxsaf:
Наоборот, радуются тому, что уничтожение может прекратиться

думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:17
#3482
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Цитата:
abaika95:
Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.

Ощущения, что это вы читаете посты в джипитишке. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:19
#3483
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Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.

даже эти цифры так просто не пишутся в инфо среде .
там совсем другие игры по другим правилам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:19
#3484
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Цитата:
YESNO:
думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .

Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится. А с вводом назад пути уже не будет ни у кого.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:20
#3485
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Цитата:
maxsaf:
Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится.

а что сво началась после ввода войск НАТО ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:21
#3486
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Цитата:
YESNO:
а что сво началась после ввода войск НАТО ?

Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:23
#3487
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Цитата:
YESNO:
для кого она поменялась ?

Для России, как минимум. Предыдущая Америка разорвала всё общение. А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:25
#3488
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Цитата:
YESNO:
Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.

Скоро ещё несколько добавится - за то, что приняли извинения, за то, что приняли в дар природные ресурсы, и за то, что позволили на своих ногах уйти в отставку.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:27
#3489
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Цитата:
maxsaf:
А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?

запомните - слово к делу не пришьёшь ,
что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?
и кстати при Трампе много было изменений не в лучшую сторону .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:37
#3490
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Цитата:
maxsaf:
Скоро ещё несколько добавится

нет не добавиться . эта нужная для них цифра . те кто должен был понять понял .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:38
#3491
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Цитата:
maxsaf:
дар природные ресурсы

так там уже блэкроку много земли принадлежит , не знали что ли ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:49
#3492
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Цитата:
YESNO:
запомните - слово к делу не пришьёшь , что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?

Ну теперь все слова будут на бумаге закреплять, однозначно.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:49
#3493
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Цитата:
maxsaf:
Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.

так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 01:00
#3494
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Цитата:
YESNO:
так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .

Так ниче не останавливалось и не прекращалось, чтобы начаться заново.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26858
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 01:24
#3495
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Цитата:
YESNO:
Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.

Трамп говорит, что этого не достаточно:

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать большую благодарность за поддержку со стороны США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ABC News.

«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», — сказал Трамп.



:lol:
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