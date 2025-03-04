Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:15
Цитата:
думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .
maxsaf:
Наоборот, радуются тому, что уничтожение может прекратиться
Наоборот, радуются тому, что уничтожение может прекратиться
думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:17
Цитата:
Ощущения, что это вы читаете посты в джипитишке.
abaika95:
Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.
Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.
Ощущения, что это вы читаете посты в джипитишке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:19
Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.
даже эти цифры так просто не пишутся в инфо среде .
там совсем другие игры по другим правилам.
даже эти цифры так просто не пишутся в инфо среде .
там совсем другие игры по другим правилам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:19
Цитата:
Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится. А с вводом назад пути уже не будет ни у кого.
YESNO:
думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .
думаю все продолжиться . акции европейского ВПК на взлете .
Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится. А с вводом назад пути уже не будет ни у кого.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:20
Цитата:
а что сво началась после ввода войск НАТО ?
maxsaf:
Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится.
Без ввода войск НАТО на территорию Украины не продолжится.
а что сво началась после ввода войск НАТО ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:21
Цитата:
Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.
YESNO:
а что сво началась после ввода войск НАТО ?
а что сво началась после ввода войск НАТО ?
Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:23
Цитата:
Для России, как минимум. Предыдущая Америка разорвала всё общение. А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?
YESNO:
для кого она поменялась ?
для кого она поменялась ?
Для России, как минимум. Предыдущая Америка разорвала всё общение. А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:25
Цитата:
Скоро ещё несколько добавится - за то, что приняли извинения, за то, что приняли в дар природные ресурсы, и за то, что позволили на своих ногах уйти в отставку.
YESNO:
Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.
Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.
Скоро ещё несколько добавится - за то, что приняли извинения, за то, что приняли в дар природные ресурсы, и за то, что позволили на своих ногах уйти в отставку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:27
Цитата:
запомните - слово к делу не пришьёшь ,
что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?
и кстати при Трампе много было изменений не в лучшую сторону .
maxsaf:
А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?
А Трамп общается, делегации свои отправляет. Вы этих изменений не видите?
запомните - слово к делу не пришьёшь ,
что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?
и кстати при Трампе много было изменений не в лучшую сторону .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:37
Цитата:
нет не добавиться . эта нужная для них цифра . те кто должен был понять понял .
maxsaf:
Скоро ещё несколько добавится
Скоро ещё несколько добавится
нет не добавиться . эта нужная для них цифра . те кто должен был понять понял .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:38
Цитата:
так там уже блэкроку много земли принадлежит , не знали что ли ?
maxsaf:
дар природные ресурсы
дар природные ресурсы
так там уже блэкроку много земли принадлежит , не знали что ли ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:49
Цитата:
Ну теперь все слова будут на бумаге закреплять, однозначно.
YESNO:
запомните - слово к делу не пришьёшь , что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?
запомните - слово к делу не пришьёшь , что то похожее уже было вконе 80 и 90х годах , чем закончилось ?
Ну теперь все слова будут на бумаге закреплять, однозначно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 00:49
Цитата:
так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .
maxsaf:
Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.
Мы говорили про продолжение, а не про начало. Не перекручивайте.
так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 01:00
Цитата:
Так ниче не останавливалось и не прекращалось, чтобы начаться заново.
YESNO:
так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .
так пока никто не знает как начнется продолжение , может с провокации какой нибудь . но продолжении будет .
Так ниче не останавливалось и не прекращалось, чтобы начаться заново.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.25 - 01:24
Цитата:
Трамп говорит, что этого не достаточно:
Цитата:
YESNO:
Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.
Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года.
Трамп говорит, что этого не достаточно:
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать большую благодарность за поддержку со стороны США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ABC News.
«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», — сказал Трамп.
«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», — сказал Трамп.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать