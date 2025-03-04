Отправлено: - 00:17

abaika95:

Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.

Цитата:Ощущения, что это вы читаете посты в джипитишке.