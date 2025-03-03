Отправлено: - 23:30

Эл-починно:

Уй тю, а что так, ватное болото то уж наверное источник, более серьёзный будет - не?!

Эл-починно:

Что мы там не возбухаем?, слабо?

Цитата:НезнаюЯ ватное болото не читаюНу кроме флуда конечно)Цитата:Слабо что?Придумать пост в джипитишке и ссылаться на него как на источник?Да окейЗеленский переиграл всех! Итоги встречи с ТрампомВчерашняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа стала настоящей сенсацией. Пока аналитики гадали, удастся ли Зеленскому отстоять интересы Украины перед бывшим президентом США, он снова доказал, что умеет вести игру на самом высоком уровне.Что произошло за закрытыми дверями?По инсайдерской информации, Трамп ожидал от Зеленского уступок и мягкой позиции, но наткнулся на жесткого переговорщика. Источники утверждают, что Зеленский сначала выслушал предложения Трампа, а затем буквально «перевернул доску» — четко дал понять, что Украина не пойдет на компромиссы, которые угрожают ее интересам.Что в итоге?1️⃣ Трамп, который известен своими импульсивными заявлениями, после встречи вдруг резко смягчил риторику. В его комментариях уже нет прямых упреков Киеву, а риторика стала осторожной.2️⃣ Зеленский получил неформальную, но важную поддержку по ключевым вопросам, особенно в части будущего финансирования.3️⃣ Даже скептики в западных СМИ вынуждены признать: Киев не просто выстоял, но и показал, что умеет вести сложные переговоры на равных с политическими тяжеловесами.Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.