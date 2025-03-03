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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:24
#3466
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Цитата:
таноми52:
Трампа, был выпнут из Белого дома

Хех..
Как зетпатриоты, которые ругали три года Америку, сменили методички и сейчас хвалят ее..
Это да, это ужОс их бытия..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:26
#3467
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Цитата:
abaika95:
Ну хотя ты и Симонян веришь как сестре родной)

Уй тю, а что так, ватное болото то уж наверное источник, более серьёзный будет - не?! 8-)
Что мы там не возбухаем?, слабо? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:27
#3468
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Но политика политикой, а ведь главное война, и я за то, чтоб она шла и не один год..
Да, выдохлись обе собаки как говорится, но кто достиг Победы по итогу?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:28
#3469
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Цитата:
Эл-починно:
Таким прямая дорога в "культурный" центр

так нужно смотреть для каких целей то он будет нужен.
для короны и блэкрока самое то .
вы думаете до вас очередь не дойдет ?
вам какой вариант больше по душе ?
развал Европы или предстоящая война с Россией ? но подготовка уже идёт. началась .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17740
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:30
#3470
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Цитата:
Эл-починно:
Уй тю, а что так, ватное болото то уж наверное источник, более серьёзный будет - не?!

Незнаю
Я ватное болото не читаю
Ну кроме флуда конечно)
Цитата:
Эл-починно:
Что мы там не возбухаем?, слабо?

Слабо что?
Придумать пост в джипитишке и ссылаться на него как на источник?
Да окей

Зеленский переиграл всех! Итоги встречи с Трампом

Вчерашняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа стала настоящей сенсацией. Пока аналитики гадали, удастся ли Зеленскому отстоять интересы Украины перед бывшим президентом США, он снова доказал, что умеет вести игру на самом высоком уровне.

Что произошло за закрытыми дверями?

По инсайдерской информации, Трамп ожидал от Зеленского уступок и мягкой позиции, но наткнулся на жесткого переговорщика. Источники утверждают, что Зеленский сначала выслушал предложения Трампа, а затем буквально «перевернул доску» — четко дал понять, что Украина не пойдет на компромиссы, которые угрожают ее интересам.

Что в итоге?

1️⃣ Трамп, который известен своими импульсивными заявлениями, после встречи вдруг резко смягчил риторику. В его комментариях уже нет прямых упреков Киеву, а риторика стала осторожной.
2️⃣ Зеленский получил неформальную, но важную поддержку по ключевым вопросам, особенно в части будущего финансирования.
3️⃣ Даже скептики в западных СМИ вынуждены признать: Киев не просто выстоял, но и показал, что умеет вести сложные переговоры на равных с политическими тяжеловесами.

Вывод: Трамп пришел на встречу как лидер, а ушел как человек, который уважает позицию Зеленского. Украина снова показала, что не будет пешкой в чужой игре.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:30
#3471
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Самое славное что есть, так это как славяне уничтожают славян и наши на сайте славяне радуются этому..
Хотя это вообще беспредел.
Но вот нет, радуются что славяне русские убивают славян русских на Донбассе..
Я что то совсем запутался..
Что же это было, скажи?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17740
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:32
#3472
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Цитата:
YESNO:
вам какой вариант больше по душе ? развал Европы или предстоящая война с Россией ? но подготовка уже идёт. началась .

Он и того и того варианта не боится)
Соберёт пожитки и вперёд в Рязань))
Правда там могут мобилизовать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:32
#3473
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Цитата:
YESNO:
развал Европы

Ога, его как последнего мигранта наконец то отправят на свою Родину, на Россию..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 23:33
#3474
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Цитата:
YESNO:
предстоящая война с Россией ?

Откуда у вас такая информация? У России и близко нет таких целей. Черти нашептали. А Европа, если не прозреет, то может какой коллапс и произойдёт. Тут есть смутные сомнения.
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