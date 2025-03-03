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≡ «Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в освобождении города от снега
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51272
«Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в освобождении города от снега
Отправлено: 03.03.25 - 17:48
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Акимат планирует, что горожане будут кооперироваться и извещать отдел ЖКХ о том, что в проулке, проезде все дома подготовили снег к вывозу. В жилых массивах, районах малоэтажной застройки можно действовать через старших по районам.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2167
Re: «Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в...
Отправлено: 03.03.25 - 17:48
#1
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Власть честно и откровенно расписывается в своей несостоятельности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7737
«Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в освобождении города от снега
Отправлено: 03.03.25 - 22:32
#2
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Третья фотография: - сегодня был на приёме в областной у кардиолога: - перед входом в 9 ч.:15 мин. на лавочке, сидели человек 15 в красных жилетах, я вышел с приёма через полтора часа - они как сидели так продолжали сидеть.

К чему это я: - отношение к работе и не только рабочих- значит есть у НИХ резервы.

Пусть аким берёт этих ОТДОХНУВШИХ работников и без помощи горожан ОСВОБОДИТ город от снега- в конце концов это его РАБОТА и за это он получает БЮДЖЕТНЫЕ деньги- а то слишком хитрый какой то - и НЕ РАБОТАТЬ и деньги ПОЛУЧАТЬ за это.

[Исправлено: ACROS, 03.03.2025 - 23:46]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17740
Re: «Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в...
Отправлено: 03.03.25 - 23:27
#3
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Цитата:
Skeptic:
Власть честно и откровенно расписывается в своей несостоятельности.

Вроде как аким к частному сектору, коммерсам и бюджетным объектам обратился
Или город должен ещё каждому магазину дорожку до лестницы очищать?
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