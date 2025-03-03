Мне ещё интересен вопрос, когда мир оказался сделкой, зачем дипломаты существуют на свете если всё меряется деньгами? Зачем политики, если всех президентов и глав государств можно заменить бизнесменами? Мне почему то кажется вопросы войны и мира, устройства государства, жизни людей это всё шире, чем бизнес! Однако видимо это всё не так, право сильного и богатого стали цениться превыше всего! Я то думаю, куда все философы поисчезали, видимо заменили докторами философских наук!
Vit: Клоун не бизнесмен, не дипломат. Он не че не умеет.
Даже простейшего не знает! С элементарным знанием языка взялся вести переговоры без переводчика! Когда как опытные дипломаты, даже в совершенстве знающие язык, всегда с переводчиком. Ибо пока ведётся перевод, они имеют время продумать ответ, утихомирить свои внезапные эмоции и т.п. А этот - комок нервов, восстановил против себя команду Трампа, был выпнут из Белого дома без пресс-конференции и протокольного ужина
saba: Он уже сказал, что извиняться не за что, так что не все такие лизоблюды!
Ну всё, засекайте время, сколько он продержится на своем посту. За него взялось ФБР, чтобы найти хотя бы один незначительный косяк с деньгами. Это будет не сложно сделать даже со святым человеком. А дальше будет все очень жёстко. Он будет проситься в отставку.
Цитата:
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подошел к протестующим украинцам, выступавшим против подписания мирного соглашения, и предложил им присоединиться к украинской армии. НИКТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ покинуть безопасную Америку и поехать воевать в Украину.... Всё разошлись, майдан закончился. отсюда.
Щас месяц будут мусолить срач в белом доме, пока паралельно всу ещё и в Белгород не пойдет) И Путин будет разводить руками "Нас кинули")))
Цитата:
Vit: Он страну ваще не контролирует. И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.
Сколько военных мятежей было в Украине за время войны? Ноль А сколько в России? 1 Сколько терактов и диверсий было в Украине за время войны? Ноль А в России? Да уже не счесть Кто там страну не контролирует?Цитата:
Skeptic: Типа, россияне в Стамбуде сшанцам привели доказательства, что нет на Украине никаких редкозёмов. И потому Трамп придумал такой вот ход, чтобы выкрутиться из ситуации, созданной им самим.
Трамп ничего не придумывал Он просто подставил зеленского под камеры А Зеленский сразу ехал поругаться Если тебя вчера назвали диктатором и тебе в лицо рассказывал что с Путиным можно договорится,то шли нах таких "друзей")) Темболее до этого Зеленский в Британии о чем-то договорился)
Трамп вот кто действительно шатко сидит и даже спор с мелким Зеленским вызывает в администрации такой бадхерт Да как он посмел?? Нас тут свои актеры критикуют но чтобы ещё и чужие критиковали??)) Вообщем доиграются Кончит как Никсон которого свое же ФБР подставило
Эл-починно: Вице-президент США Джей Ди Вэнс подошел к протестующим украинцам, выступавшим против подписания мирного соглашения, и предложил им присоединиться к украинской армии. НИКТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ покинуть безопасную Америку и поехать воевать в Украину.... Всё разошлись, майдан закончился. отсюда.
Берём и верим постам из твиттера Ну хотя ты и Симонян веришь как сестре родной) О чём говорить ещё
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