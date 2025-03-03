Отправлено: - 23:20

Vit:

Он страну ваще не контролирует. И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.

Skeptic:

Типа, россияне в Стамбуде сшанцам привели доказательства, что нет на Украине никаких редкозёмов. И потому Трамп придумал такой вот ход, чтобы выкрутиться из ситуации, созданной им самим.

Чёт поржал с необучаемых))Щас месяц будут мусолить срач в белом доме, пока паралельно всу ещё и в Белгород не пойдет)И Путин будет разводить руками"Нас кинули")))Цитата:Сколько военных мятежей было в Украине за время войны?НольА сколько в России?Сколько терактов и диверсий было в Украине за время войны?НольА в России?Да уже не счестьКто там страну не контролирует?Цитата:Трамп ничего не придумывалОн просто подставил зеленского под камерыА Зеленский сразу ехал поругатьсяЕсли тебя вчера назвали диктатором и тебе в лицо рассказывал что с Путиным можно договорится,то шли нах таких "друзей"))Темболее до этого Зеленский в Британии о чем-то договорился)Трамп вот кто действительно шатко сидит и даже спор с мелким Зеленским вызывает в администрации такой бадхертДа как он посмел?? Нас тут свои актеры критикуют но чтобы ещё и чужие критиковали??))Вообщем доиграютсяКончит как Никсон которого свое же ФБР подставило