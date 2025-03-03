Отправлено: - 14:45

abaika95:

Россия колония и сырьевой придаток Америки Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно

Цитата:Не зря же освободили русских на Донбассе, шахты их разграбили, и теперь американцам отдадут редкоземельные металлы.Стоило конечно ради амереканцев повоевать