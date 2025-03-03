НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 230 из 231«1...228229230231»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
#3436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто же его поймет? У него всегда так! Если был госпереворот, зачем Россия признавала выборы Порошенко, а потом Зеленского, на поздравительные телеграммы тратились ,международные переговоры?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:45
#3437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия колония и сырьевой придаток Америки Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно

Не зря же освободили русских на Донбассе, шахты их разграбили, и теперь американцам отдадут редкоземельные металлы.
Стоило конечно ради амереканцев повоевать
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:47
#3438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детей называют Трамп Владимирович Редкоземельцев..
Господи..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:49
#3439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Z-пропагандисты - Мы русские и с нами Трамп..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:51
#3440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, скоро будет такой вот памятник



Не зря воевали..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 15:21
#3441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
правда у всех своя


Вс верно: - ИСТИНА - конечная инстанция.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 17:04
#3442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный, бедный мальчик!
Не по плечу груз!


Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:08
#3443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бедный, бедный мальчик! Не по плечу груз!

сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26846
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:18
#3444
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?

Я. Ну не было это подстроено. Трамп объявил, что сделала будет подписана сегодня. И тут такой скандал, какого овальный кабинет ещё не видел. Сделка срывается. Если президент Америки утром говорит, что сейчас полетим на Марс, а к обеду все разваливается - то это точно не спектакль.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:26
#3445
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:

:-) Я тут где-то читал ещё одну версию, "подтверждающую", что это спектакль.
Типа, россияне в Стамбуде сшанцам привели доказательства, что нет на Украине никаких редкозёмов.
И потому Трамп придумал такой вот ход, чтобы выкрутиться из ситуации, созданной им самим.
...
Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды. :-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:47
#3446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO: кто повелся на этот спектакль?
Какой спектакль.? Клоун не бизнесмен, не дипломат. Он не че не умеет. Он страну ваще не контролирует. И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4049
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:59
#3447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.

А там другого и лучше просто нет! ;-)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:00
#3448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
... Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды

не пишите чушь .
прочитайте что такое хуцпа для начала .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:02
#3449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Он страну ваще не контролиру

Такая интересная вещь из Украины Виталий, за счёт этого вот спектакля в Белом доме рейтинг Зеленского очень подрос там. А вы всё смеётесь.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:03
#3450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А там другого и лучше просто нет!

слышны высказывания что корона готовит Залужного
Профайл
Страница 230 из 231«1...228229230231»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS