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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
Кто же его поймет? У него всегда так! Если был госпереворот, зачем Россия признавала выборы Порошенко, а потом Зеленского, на поздравительные телеграммы тратились ,международные переговоры?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:45
Цитата:
Не зря же освободили русских на Донбассе, шахты их разграбили, и теперь американцам отдадут редкоземельные металлы.
Стоило конечно ради амереканцев повоевать
abaika95:
Россия колония и сырьевой придаток Америки Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно
Россия колония и сырьевой придаток Америки Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно
Не зря же освободили русских на Донбассе, шахты их разграбили, и теперь американцам отдадут редкоземельные металлы.
Стоило конечно ради амереканцев повоевать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:47
Детей называют Трамп Владимирович Редкоземельцев..
Господи..
Господи..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:49
Хех..
Z-пропагандисты - Мы русские и с нами Трамп..
Z-пропагандисты - Мы русские и с нами Трамп..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 14:51
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 15:21
Цитата:
Вс верно: - ИСТИНА - конечная инстанция.
YESNO:
правда у всех своя
правда у всех своя
Вс верно: - ИСТИНА - конечная инстанция.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 17:04
Бедный, бедный мальчик!
Не по плечу груз!
Не по плечу груз!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:08
Цитата:
сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?
таноми52:
Бедный, бедный мальчик! Не по плечу груз!
Бедный, бедный мальчик! Не по плечу груз!
сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26846
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:18
Цитата:
Я. Ну не было это подстроено. Трамп объявил, что сделала будет подписана сегодня. И тут такой скандал, какого овальный кабинет ещё не видел. Сделка срывается. Если президент Америки утром говорит, что сейчас полетим на Марс, а к обеду все разваливается - то это точно не спектакль.
YESNO:
сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?
сколько вас таких интересно , кто повелся на этот спектакль?
Я. Ну не было это подстроено. Трамп объявил, что сделала будет подписана сегодня. И тут такой скандал, какого овальный кабинет ещё не видел. Сделка срывается. Если президент Америки утром говорит, что сейчас полетим на Марс, а к обеду все разваливается - то это точно не спектакль.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:26
Цитата:
Я тут где-то читал ещё одну версию, "подтверждающую", что это спектакль.
Типа, россияне в Стамбуде сшанцам привели доказательства, что нет на Украине никаких редкозёмов.
И потому Трамп придумал такой вот ход, чтобы выкрутиться из ситуации, созданной им самим.
...
Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды.
YESNO:
Я тут где-то читал ещё одну версию, "подтверждающую", что это спектакль.
Типа, россияне в Стамбуде сшанцам привели доказательства, что нет на Украине никаких редкозёмов.
И потому Трамп придумал такой вот ход, чтобы выкрутиться из ситуации, созданной им самим.
...
Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:47
Цитата:
YESNO: кто повелся на этот спектакль?Какой спектакль.? Клоун не бизнесмен, не дипломат. Он не че не умеет. Он страну ваще не контролирует. И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4049
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 20:59
Цитата:
А там другого и лучше просто нет!
Vit:
И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.
И ваще кто гопника отправил на переговоры с президентом.
А там другого и лучше просто нет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:00
Цитата:
не пишите чушь .
прочитайте что такое хуцпа для начала .
Skeptic:
... Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды
... Ну очень хочется многим помочь просроченному клоуну выйти сухим из воды
не пишите чушь .
прочитайте что такое хуцпа для начала .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:02
Цитата:
Такая интересная вещь из Украины Виталий, за счёт этого вот спектакля в Белом доме рейтинг Зеленского очень подрос там. А вы всё смеётесь.
Vit:
Он страну ваще не контролиру
Он страну ваще не контролиру
Такая интересная вещь из Украины Виталий, за счёт этого вот спектакля в Белом доме рейтинг Зеленского очень подрос там. А вы всё смеётесь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 21:03
Цитата:
слышны высказывания что корона готовит Залужного
Эл-починно:
А там другого и лучше просто нет!
А там другого и лучше просто нет!
слышны высказывания что корона готовит Залужного
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