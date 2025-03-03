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≡ Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51271
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1439
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
#1
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Если репутация для них что-то значит, то должны будут отчислить такого магистранта. Не захотят же, чтобы потом это быдло позорило их учебное заведение (выпускник академии МВД!)? Или захотят? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 14:55
#2
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Раздули из мухи слона..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6658
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:05
#3
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
954
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:20
#4
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Штраф не дали, и их уволили, задним числом?
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G
§ Google has
(Пользователи)
Регистрация:
03.03.25
Сообщений:
3
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:20
#5
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А чем закончилась погоня то?))) гнались гнались бензин потратили, машину служебную замучили нанесли ущерб государству так сказать, а результат??? Зачем нужны такие гаишники? Если испугались или постеснялись оформить зачем тогда себя позорят выкладывают видео))))) вообще нет сейчас логики в работе гаи, штрафы для немощных или немогущих. Эти гаишники это еще и подтверждают этим видео молодцы. В следующий раз также надо всем делать, вдруг тоже не оформят🤣🤣🤣🤣
Профайл
l
§ laura1999
(Пользователи)
Регистрация:
03.03.25
Сообщений:
2
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:25
#6
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Водителя внедорожника остановили без реальной фиксации нарушения, что уже вызывает вопросы.

Видимо сотрудники, просто хотели показать кто цари на дорогах?

И явно видно, что видео снимали на личный телефон, как будто специально спровоцировали такую ситуацию.

Водитель, как бывший сотрудник ГАИ с 11-летним опытом, прекрасно понимал, что происходит, и знал, как работают такие остановки. Его возмущение оправдано: вместо объективного подхода сотрудники ДПС, похоже, просто хотели показать свою власть на дороге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16137
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:26
#7
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Я за свой род деятельности встречал сотни очень крупных бизнесменов. На многих работал и остались хорошие отношения. Был на корпоративах сидел рядом с директором и не когда не слышал мат, или звездность.

У меня брат двоюродный работает региональный директором в Москве. Окончил тюменский нефтегазовый. Культурный чел. На него работают сотни трудяг, а на фирму тысячи. Филиалы и по европе. В гостях редко но бываю, совсеми культурно общается.

А вот те кто с голой попой вырывается на верх. Становятся заносчивым. Типа вы все говно, а меня бог поцеловал.
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7457
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:33
#8
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После прочтения прошло полчаса и пока в голове созревали вопросы, комментаторы опередили меня. Но самое главное с двояким чувством я узнал бы,конкретно за что уволили этих ребят. Они на службе и тут встретился крутой мэн,они вроде отнеслись с почтением,хотя всю историю нам не узнать с короткого видео
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17734
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:37
#9
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Ну очевидно же что видео слили уволенные сотрудники?
А зачем?
Сами показали свой проступок и сами же слили
Отпустили почему? Потомучто испугались последствий
И попали на увольнение
А самое главное если этот типок 11 лет отслужил в ГАИ а сейчас магистр то причем тут его увольнение?
Цитата:
Вопрос о строгой ответственности водителя, вплоть до увольнения, будет рассмотрен по итогам проверки, - заявили в полиции


Тоесть ещё даже под вопросом? Тут административка так-то а не просто увольнение
Рассмотрят они ещё увольнять или не увольнять типа матершинника который на законную остановку отреагировал буйно, причем покинул место по сути скрывшись от полиции

А завтра он задавит кого, и также спокойно уедет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17734
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:39
#10
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И самое главное на какие шышы джипан куплен?
У сотрудников не такие большие зарплаты чтобы таких носорогов покупать

Налоговая ау!
Давайте после блогеров за студентов академии возьмёмся
Вон они какие богатенькие
Мало ли, тоже подарками получают на каспи
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l
§ laura1999
(Пользователи)
Регистрация:
03.03.25
Сообщений:
2
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:42
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водителя внедорожника остановили без реальной фиксации нарушения, что уже вызывает вопросы.

Что хотели показать этим сотрудники?

И явно видно, что видео снимали на личный телефон, как будто специально спровоцировали такую ситуацию.

Водитель, как бывший сотрудник ГАИ с 11-летним опытом, прекрасно понимал, что происходит, и знал, как работают такие остановки. Его возмущение оправдано: вместо объективного подхода сотрудники ДПС, похоже, просто хотели показать свою власть на дороге.»
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G
§ Google has
(Пользователи)
Регистрация:
03.03.25
Сообщений:
3
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 17:29
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем закончилась погоня то?))) гнались гнались бензин потратили, машину служебную замучили нанесли ущерб государству так сказать, а результат??? Зачем нужны такие гаишники? Если испугались или постеснялись оформить зачем тогда себя позорят выкладывают видео))))) вообще нет сейчас логики в работе гаи, штрафы для немощных или немогущих. Эти гаишники это еще и подтверждают этим видео молодцы. В следующий раз также надо всем делать, вдруг тоже не оформят🤣🤣🤣🤣
Профайл
G
§ Google has
(Пользователи)
Регистрация:
03.03.25
Сообщений:
3
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 17:36
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устроили погоню за нарушителем, а как остановились что то види себя ни как сотрудники Гай, должны же были представиться и т.д. Если бы меня так остановили я бы так же отреагировал (без матов думаю обошлось бы), но тем не менее у гаи должны же быть нормы поведения в такой ситуации. Один из машины боится выйти, другой что то не внятное говорит, в общем еще надо разобраться кто виноват в этой ситуации, кто спровоцировал
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
726
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 19:30
#14
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Думаю, без ваших указаний решат, что делать! Нарушитель ПДД и в Африке нарушитель! Не надо так бурно реагировать и сыпать предположениями кто прав ил неправ, как будто вы адвокаты!
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