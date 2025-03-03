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≡ «Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в освобождении города от снега
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51271
«Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в освобождении города от снега
Отправлено: 03.03.25 - 17:48
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Акимат планирует, что горожане будут кооперироваться и извещать отдел ЖКХ о том, что в проулке, проезде все дома подготовили снег к вывозу. В жилых массивах, районах малоэтажной застройки можно действовать через старших по районам.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2166
Re: «Давайте вместе» - Акимат просит костанайцев помочь в...
Отправлено: 03.03.25 - 17:48
#1
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Власть честно и откровенно расписывается в своей несостоятельности.
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