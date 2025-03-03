Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...

Отправлено: - 17:36

Устроили погоню за нарушителем, а как остановились что то види себя ни как сотрудники Гай, должны же были представиться и т.д. Если бы меня так остановили я бы так же отреагировал (без матов думаю обошлось бы), но тем не менее у гаи должны же быть нормы поведения в такой ситуации. Один из машины боится выйти, другой что то не внятное говорит, в общем еще надо разобраться кто виноват в этой ситуации, кто спровоцировал