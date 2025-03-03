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Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51269
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона за превышение скорости... и водителя отпустили. Мы попросили комментарий в полиции.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1439
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 14:19
Если репутация для них что-то значит, то должны будут отчислить такого магистранта. Не захотят же, чтобы потом это быдло позорило их учебное заведение (выпускник академии МВД!)? Или захотят?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43595
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 14:55
Раздули из мухи слона..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6658
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:05
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 954
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:20
Штраф не дали, и их уволили, задним числом?
G
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.03.25
- Сообщений:
- 1
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 15:20
Комментарий проходит проверку.
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.03.25
- Сообщений:
- 2
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 15:25
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16136
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:26
Я за свой род деятельности встречал сотни очень крупных бизнесменов. На многих работал и остались хорошие отношения. Был на корпоративах сидел рядом с директором и не когда не слышал мат, или звездность.
У меня брат двоюродный работает региональный директором в Москве. Окончил тюменский нефтегазовый. Культурный чел. На него работают сотни трудяг, а на фирму тысячи. Филиалы и по европе. В гостях редко но бываю, совсеми культурно общается.
А вот те кто с голой попой вырывается на верх. Становятся заносчивым. Типа вы все говно, а меня бог поцеловал.
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?
У меня брат двоюродный работает региональный директором в Москве. Окончил тюменский нефтегазовый. Культурный чел. На него работают сотни трудяг, а на фирму тысячи. Филиалы и по европе. В гостях редко но бываю, совсеми культурно общается.
А вот те кто с голой попой вырывается на верх. Становятся заносчивым. Типа вы все говно, а меня бог поцеловал.
Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7456
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:33
После прочтения прошло полчаса и пока в голове созревали вопросы, комментаторы опередили меня. Но самое главное с двояким чувством я узнал бы,конкретно за что уволили этих ребят. Они на службе и тут встретился крутой мэн,они вроде отнеслись с почтением,хотя всю историю нам не узнать с короткого видео
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17734
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:37
Ну очевидно же что видео слили уволенные сотрудники?
А зачем?
Сами показали свой проступок и сами же слили
Отпустили почему? Потомучто испугались последствий
И попали на увольнение
А самое главное если этот типок 11 лет отслужил в ГАИ а сейчас магистр то причем тут его увольнение?
Цитата:
Тоесть ещё даже под вопросом? Тут административка так-то а не просто увольнение
Рассмотрят они ещё увольнять или не увольнять типа матершинника который на законную остановку отреагировал буйно, причем покинул место по сути скрывшись от полиции
А завтра он задавит кого, и также спокойно уедет?
А зачем?
Сами показали свой проступок и сами же слили
Отпустили почему? Потомучто испугались последствий
И попали на увольнение
А самое главное если этот типок 11 лет отслужил в ГАИ а сейчас магистр то причем тут его увольнение?
Цитата:
Вопрос о строгой ответственности водителя, вплоть до увольнения, будет рассмотрен по итогам проверки, - заявили в полиции
Тоесть ещё даже под вопросом? Тут административка так-то а не просто увольнение
Рассмотрят они ещё увольнять или не увольнять типа матершинника который на законную остановку отреагировал буйно, причем покинул место по сути скрывшись от полиции
А завтра он задавит кого, и также спокойно уедет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17734
Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...
Отправлено: 03.03.25 - 15:39
И самое главное на какие шышы джипан куплен?
У сотрудников не такие большие зарплаты чтобы таких носорогов покупать
Налоговая ау!
Давайте после блогеров за студентов академии возьмёмся
Вон они какие богатенькие
Мало ли, тоже подарками получают на каспи
У сотрудников не такие большие зарплаты чтобы таких носорогов покупать
Налоговая ау!
Давайте после блогеров за студентов академии возьмёмся
Вон они какие богатенькие
Мало ли, тоже подарками получают на каспи
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.03.25
- Сообщений:
- 2
Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.03.25 - 15:42
Комментарий проходит проверку.
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