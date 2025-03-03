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≡ Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51269
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
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97-я церемония вручения премии "Оскар 2025" прошла в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором премии стал фильм "Анора". Также несколько наград в престижных номинациях получил фильм "Бруталист".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17734
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
#1
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С каждым годом старое американское кино становится только лучше
А из новья смотреть абсолютно нечего
Одна надежда на Шрек 5)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16136
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:56
#2
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Цитата:
Лучший фильм – "Анора"



Ваще в шоке. Даже я б снял лучше и смешней)
Я этот фильм сразу посмотрел как только по всем новостям стали говорить что Юру Борисова возможно наградят оскаром.
М-да уж. Он там сыграл не главную роль и даже не второстепенную, а эпизодическую. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах. У него свои есть хорошии фильмы. Особенно военные ему хорошо даются. А Анора позор в его фильмографии

[Исправлено: Vit, 03.03.2025 - 12:57]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1125
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 13:10
#3
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Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит, как кость в горле. Прям раздули, как некий феномен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17734
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 13:28
#4
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Цитата:
Vit:
. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах

Потомучто Россия это колония США
И если США обратили внимание на кого-то русского это знак качества)
Цитата:
vofkakst:
Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит

Обычный посредственный тип который пошел на сделку с властью и власть его везде пропихивает как гениального актера

Был Безруков, Хабенский, Машков, Козловский, Петров, и вот Борисов
Все снимались в пропагандистских фильмах по заказу властей
Все зиганули с начала войны
Козловский только подкачал
Выступил против и его убрали отовсюду
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43595
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 14:53
#5
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Из всего смотрел только Субстанцию..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16136
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:36
#6
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Цитата:
111:
Из всего смотрел только Субстанцию.

И как? Я скачал давно но не как не наберусь сил посмотреть. Я люблю фантастику и военные фильмы. А этот говорят там солянка, фиг поймёшь)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16136
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:38
#7
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Цитата:
abaika95:

Вот кстати ты говорил тебе зашёл фильм Слово пацана. Этот жанр не мой, я такое редко смотрю. А тут случайно начал смотреть сериал Лихие. 2024года. И чёт прям зацепило и все 8 серий за раз. Рекомендую тебе. Он по серьёзней чем сериал про чушпанов)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16136
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:43
#8
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Цитата:
vofkakst:
Калашников с Юрой Борисовым мне понравился. Юре идет военная форма.
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