Отправлено: - 13:28

Vit:

. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах

vofkakst:

Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит

Цитата:Потомучто Россия это колония СШАИ если США обратили внимание на кого-то русского это знак качества)Цитата:Обычный посредственный тип который пошел на сделку с властью и власть его везде пропихивает как гениального актераБыл Безруков, Хабенский, Машков, Козловский, Петров, и вот БорисовВсе снимались в пропагандистских фильмах по заказу властейВсе зиганули с начала войныКозловский только подкачалВыступил против и его убрали отовсюду