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Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51269
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
97-я церемония вручения премии "Оскар 2025" прошла в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором премии стал фильм "Анора". Также несколько наград в престижных номинациях получил фильм "Бруталист".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17734
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:54
С каждым годом старое американское кино становится только лучше
А из новья смотреть абсолютно нечего
Одна надежда на Шрек 5)
А из новья смотреть абсолютно нечего
Одна надежда на Шрек 5)
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 12:56
Цитата:
Ваще в шоке. Даже я б снял лучше и смешней)
Я этот фильм сразу посмотрел как только по всем новостям стали говорить что Юру Борисова возможно наградят оскаром.
М-да уж. Он там сыграл не главную роль и даже не второстепенную, а эпизодическую. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах. У него свои есть хорошии фильмы. Особенно военные ему хорошо даются. А Анора позор в его фильмографии
[Исправлено: Vit, 03.03.2025 - 12:57]
Лучший фильм – "Анора"
Ваще в шоке. Даже я б снял лучше и смешней)
Я этот фильм сразу посмотрел как только по всем новостям стали говорить что Юру Борисова возможно наградят оскаром.
М-да уж. Он там сыграл не главную роль и даже не второстепенную, а эпизодическую. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах. У него свои есть хорошии фильмы. Особенно военные ему хорошо даются. А Анора позор в его фильмографии
[Исправлено: Vit, 03.03.2025 - 12:57]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1125
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 13:10
Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит, как кость в горле. Прям раздули, как некий феномен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17734
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 13:28
Цитата:
Потомучто Россия это колония США
И если США обратили внимание на кого-то русского это знак качества)
Цитата:
Обычный посредственный тип который пошел на сделку с властью и власть его везде пропихивает как гениального актера
Был Безруков, Хабенский, Машков, Козловский, Петров, и вот Борисов
Все снимались в пропагандистских фильмах по заказу властей
Все зиганули с начала войны
Козловский только подкачал
Выступил против и его убрали отовсюду
Vit:
. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах
. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах
Потомучто Россия это колония США
И если США обратили внимание на кого-то русского это знак качества)
Цитата:
vofkakst:
Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит
Слава боогу этот невесть откуда взявшийся борисов пролетел. Для меня это - как шаман, как чеботина, как (фе) калогривый - хрен пойми кто это, но уже бесит
Обычный посредственный тип который пошел на сделку с властью и власть его везде пропихивает как гениального актера
Был Безруков, Хабенский, Машков, Козловский, Петров, и вот Борисов
Все снимались в пропагандистских фильмах по заказу властей
Все зиганули с начала войны
Козловский только подкачал
Выступил против и его убрали отовсюду
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43595
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 14:53
Из всего смотрел только Субстанцию..
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:36
Цитата:
И как? Я скачал давно но не как не наберусь сил посмотреть. Я люблю фантастику и военные фильмы. А этот говорят там солянка, фиг поймёшь)
111:
Из всего смотрел только Субстанцию.
Из всего смотрел только Субстанцию.
И как? Я скачал давно но не как не наберусь сил посмотреть. Я люблю фантастику и военные фильмы. А этот говорят там солянка, фиг поймёшь)
Re: Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:38
Цитата:
Вот кстати ты говорил тебе зашёл фильм Слово пацана. Этот жанр не мой, я такое редко смотрю. А тут случайно начал смотреть сериал Лихие. 2024года. И чёт прям зацепило и все 8 серий за раз. Рекомендую тебе. Он по серьёзней чем сериал про чушпанов)
abaika95:
Вот кстати ты говорил тебе зашёл фильм Слово пацана. Этот жанр не мой, я такое редко смотрю. А тут случайно начал смотреть сериал Лихие. 2024года. И чёт прям зацепило и все 8 серий за раз. Рекомендую тебе. Он по серьёзней чем сериал про чушпанов)
Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
Отправлено: 03.03.25 - 15:43
Цитата:
vofkakst:Калашников с Юрой Борисовым мне понравился. Юре идет военная форма.
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