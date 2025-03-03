Re: Лицензия на превышение? - Как водитель Lexus права качал на...

Отправлено: - 15:26

Я за свой род деятельности встречал сотни очень крупных бизнесменов. На многих работал и остались хорошие отношения. Был на корпоративах сидел рядом с директором и не когда не слышал мат, или звездность.



У меня брат двоюродный работает региональный директором в Москве. Окончил тюменский нефтегазовый. Культурный чел. На него работают сотни трудяг, а на фирму тысячи. Филиалы и по европе. В гостях редко но бываю, совсеми культурно общается.



А вот те кто с голой попой вырывается на верх. Становятся заносчивым. Типа вы все говно, а меня бог поцеловал.

Ну привысел скорость это че проблема? Заплати или звонок другу. Самому то не стыдно такие разборки устраивать?