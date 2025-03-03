Отправлено: - 12:56

Лучший фильм – "Анора"





[Исправлено: Vit, 03.03.2025 - 12:57]

Цитата:Ваще в шоке. Даже я б снял лучше и смешней)Я этот фильм сразу посмотрел как только по всем новостям стали говорить что Юру Борисова возможно наградят оскаром.М-да уж. Он там сыграл не главную роль и даже не второстепенную, а эпизодическую. Непонятно почему эту новость так мусолили на российских программах. У него свои есть хорошии фильмы. Особенно военные ему хорошо даются. А Анора позор в его фильмографии