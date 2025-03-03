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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 11:36
Цитата:
Куда смотреть? Мне тоже любопытно, кого то на взятке поймали?
saba:
Абике присмотритесь, кандидат на расстрел!
Абике присмотритесь, кандидат на расстрел!
Куда смотреть? Мне тоже любопытно, кого то на взятке поймали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:04
Цитата:
Самим не смешно?))
Я конечно понимаю что российская власть как и ее пропаганда это шалалы подзаборные готовые кинуться любому в ноги кто посчитает их нормальными)
Но вы то куда канадцы?
Надо же иметь хоть толику принципиальности
Темболее эта армянка ещё)
У нее муж в коме лежит, спился от того что вел тупую передачу где не смешно критиковались американские политики
А теперь она рассказывает какой президент США деликатный и хороший
У россии вообще есть позиция какая-нибудь?
Сначала орали, почему США лезет в дела наших соседей?? А теперь вот радуются что США разбирается с делами их соседей))
Нет было сказать, Зеленский это наш враг,никаких переговоров там мы не примем, мы будем воевать до конца! Можете хоть чё там решать но решение США для нас ничего не значит
Вместо этого
Мы мя, пук, среньк, Трамп молодец, поставил на место, ждём окончания войны, у нас есть ресурсы для маска! наши мальчики вернутся домой, боже храни Америку! Верните Макдональдс!
Россия колония и сырьевой придаток Америки
Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно
maxsaf:
Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».
Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».
Самим не смешно?))
Я конечно понимаю что российская власть как и ее пропаганда это шалалы подзаборные готовые кинуться любому в ноги кто посчитает их нормальными)
Но вы то куда канадцы?
Надо же иметь хоть толику принципиальности
Темболее эта армянка ещё)
У нее муж в коме лежит, спился от того что вел тупую передачу где не смешно критиковались американские политики
А теперь она рассказывает какой президент США деликатный и хороший
У россии вообще есть позиция какая-нибудь?
Сначала орали, почему США лезет в дела наших соседей?? А теперь вот радуются что США разбирается с делами их соседей))
Нет было сказать, Зеленский это наш враг,никаких переговоров там мы не примем, мы будем воевать до конца! Можете хоть чё там решать но решение США для нас ничего не значит
Вместо этого
Мы мя, пук, среньк, Трамп молодец, поставил на место, ждём окончания войны, у нас есть ресурсы для маска! наши мальчики вернутся домой, боже храни Америку! Верните Макдональдс!
Россия колония и сырьевой придаток Америки
Зачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:11
Цитата:
Иностранных Инженеров заставляют учить гос язык на производстве а русский язык не считается рабочим языком
Россияне вон ролики снимают что многие демонстративно не отвечают на задачи поставленные на русском а ниче не сделаешь! Гос язык казахский
Даже американцы ломано выучили чтобы работать в Атырау
Потомучто по другому никак,переводчиков на всех не напасешься
Хочешь приезжай но придется подучить язык
И ладно бы если в глубинке где-то так было
Астана на 90% казахоязычная.
maxsaf:
Кто-то из них выучил казахский? Нет. Они иностранные наемники, живущие у вас по своим правилам и получающие в пять-десять раз больше местных.
Кто-то из них выучил казахский? Нет. Они иностранные наемники, живущие у вас по своим правилам и получающие в пять-десять раз больше местных.
Иностранных Инженеров заставляют учить гос язык на производстве а русский язык не считается рабочим языком
Россияне вон ролики снимают что многие демонстративно не отвечают на задачи поставленные на русском а ниче не сделаешь! Гос язык казахский
Даже американцы ломано выучили чтобы работать в Атырау
Потомучто по другому никак,переводчиков на всех не напасешься
Хочешь приезжай но придется подучить язык
И ладно бы если в глубинке где-то так было
Астана на 90% казахоязычная.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:17
Цитата:
Кто такое говорил?
Я говорил что Макс бесполезный специалист
Компами тут торговал
Как на рынок зашли большие техмаркеты,мелкие реализаторы закрылись и разъехались
Вот и Макс такой же
Только свой уезд объяснить надо же как-то
Он придумал злых казахов которые ему работать мешали своим требованием перевода товаров
Что переводить его заставляли Макс внятно так объяснить и не может
Если он не мог заказать переводчика и перевести материнскую плату, или блок питания то это говорит о его не компетентности и мягко говоря не адекватности
Вообще любому комерсу кототрый начинает ныть про свою пользу народу, нужно сразу же делать аудит
Значит что-то наворовал и пытается выехать на агитации
[Исправлено: abaika95, 03.03.2025 - 13:18]
saba:
,как говорит Абике, были иждивенцем, смотрели на государство и ждали от него плюшек, не сделав ничего взамен?
,как говорит Абике, были иждивенцем, смотрели на государство и ждали от него плюшек, не сделав ничего взамен?
Кто такое говорил?
Я говорил что Макс бесполезный специалист
Компами тут торговал
Как на рынок зашли большие техмаркеты,мелкие реализаторы закрылись и разъехались
Вот и Макс такой же
Только свой уезд объяснить надо же как-то
Он придумал злых казахов которые ему работать мешали своим требованием перевода товаров
Что переводить его заставляли Макс внятно так объяснить и не может
Если он не мог заказать переводчика и перевести материнскую плату, или блок питания то это говорит о его не компетентности и мягко говоря не адекватности
Вообще любому комерсу кототрый начинает ныть про свою пользу народу, нужно сразу же делать аудит
Значит что-то наворовал и пытается выехать на агитации
[Исправлено: abaika95, 03.03.2025 - 13:18]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:17
...
...
Джеффри Сакс, сшанский экономист, которому много лет затыкали рот.
Теперь его слушают, раскрыв рот.
...
Правда себе дорогу всегда найдёт. Слушайте.
[Исправлено: Skeptic, 03.03.2025 - 13:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:32
Цитата:
Джеффри сакс
Автор шоковой терапии в России после которой по разным данным погибло от 20-30 млн человек от бедности, наркомании и алкоголизма
Точно этого человека слушать надо? Или у вас по классике
Если бы Гитлер сейчас живой выступил против Зеленского и то Гитлер оказался хорошим?
Skeptic:
Джеффри Сакс, сшанский экономист, которому много лет затыкали рот. Теперь его слушают, раскрыв рот. ... Правда себе дорогу всегда найдёт. Слушайте.
Джеффри Сакс, сшанский экономист, которому много лет затыкали рот. Теперь его слушают, раскрыв рот. ... Правда себе дорогу всегда найдёт. Слушайте.
Джеффри сакс
Автор шоковой терапии в России после которой по разным данным погибло от 20-30 млн человек от бедности, наркомании и алкоголизма
Точно этого человека слушать надо? Или у вас по классике
Если бы Гитлер сейчас живой выступил против Зеленского и то Гитлер оказался хорошим?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:36
а вот и ответ про НАТО
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:38
а это как понимать ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:41
...
Иллюстрация к поговорке "Правда глаза колет".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:42
Цитата:
Да я стахановец первый...( Калина красная. В М. Шукшин)
maxsaf:
уме? У меня стаж в трудовой с 18 лет,
уме? У меня стаж в трудовой с 18 лет,
Да я стахановец первый...( Калина красная. В М. Шукшин)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:43
Цитата:
правда у всех своя
Skeptic:
Иллюстрация к поговорке "Правда глаза колет".
Иллюстрация к поговорке "Правда глаза колет".
правда у всех своя
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:45
Америка идет в поход ...
берет с собой консервы (Россию)
это в лучшем случае ...
берет с собой консервы (Россию)
это в лучшем случае ...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:49
Цитата:
Блин, обратился к Википедии, ссылку хотел написать, нет там статьи о нем " . А жаль! Возрождателю славных традиций Иосифа Виссарионовича в современном Казахстане уже могли бы хоть в Вики статью накарякать! Дескать, родился, был отмечен и т.д
Не Вы это Абайка, даже в мыслях про Вас не было!
abaika95:
Кто такое говорил?
Кто такое говорил?
Блин, обратился к Википедии, ссылку хотел написать, нет там статьи о нем " . А жаль! Возрождателю славных традиций Иосифа Виссарионовича в современном Казахстане уже могли бы хоть в Вики статью накарякать! Дескать, родился, был отмечен и т.д
Не Вы это Абайка, даже в мыслях про Вас не было!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:49
Цитата:
Правда в том что
Россия потеряла 250 тыс своих солдат за территорию на которой Путин собирается дать Америке право разработки минералов в обмен на снятие санкций со своих чиновников))
Переговоры о мире ведутся между США и Украиной, Россия не является стороной переговоров
Смешно
Ха-ха))
Skeptic:
Иллюстрация к поговорке "Правда глаза колет".
Иллюстрация к поговорке "Правда глаза колет".
Правда в том что
Россия потеряла 250 тыс своих солдат за территорию на которой Путин собирается дать Америке право разработки минералов в обмен на снятие санкций со своих чиновников))
Переговоры о мире ведутся между США и Украиной, Россия не является стороной переговоров
Смешно
Ха-ха))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 12:51
Цитата:
У меня 18 похвальных грамот!! (Оттуда же)
saba:
Да я стахановец первый
Да я стахановец первый
У меня 18 похвальных грамот!! (Оттуда же)
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