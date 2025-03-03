Отправлено: - 12:04

maxsaf:

Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».

Цитата:Самим не смешно?))Я конечно понимаю что российская власть как и ее пропаганда это шалалы подзаборные готовые кинуться любому в ноги кто посчитает их нормальными)Но вы то куда канадцы?Надо же иметь хоть толику принципиальностиТемболее эта армянка ещё)У нее муж в коме лежит, спился от того что вел тупую передачу где не смешно критиковались американские политикиА теперь она рассказывает какой президент США деликатный и хорошийУ россии вообще есть позиция какая-нибудь?Сначала орали, почему США лезет в дела наших соседей?? А теперь вот радуются что США разбирается с делами их соседей))Нет было сказать, Зеленский это наш враг,никаких переговоров там мы не примем, мы будем воевать до конца! Можете хоть чё там решать но решение США для нас ничего не значитВместо этогоМы мя, пук, среньк, Трамп молодец, поставил на место, ждём окончания войны, у нас есть ресурсы для маска! наши мальчики вернутся домой, боже храни Америку! Верните Макдональдс!Россия колония и сырьевой придаток АмерикиЗачем только 250 тыс своих солдат положили чтобы доказать и так очевидное не понятно