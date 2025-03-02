Re: Элеонора АБАКАРОВА: Ищут мамаши, ищут туристы...

Отправлено: - 15:55

Цитата:///ействительно, почему при планировании такого большого общественного пространства с зоной тренажеров, детскими площадками и культурными объектами никто не подумал о такой маленькой, но безусловно значимой детали, как клозет?///



Америку наверное, не открою: - руководят городом БЕСТОЛКОВЫЕ люди- ВРЕМЕНЩИКИ, вроде с виду причёсаны, костюм с отливом, в Ялту ездят каждый год, ботают не по фене а, по словарю, какое-никакое образование имеют, и всегда ссылаются на МИФИЧЕСКИЙ западный опыт и традиции( хотя думаю они о них и ПОНЯТИЯ не имеют) - взять не только СОРТИРЫ ( вещи своими именами) а, хотя бы ЭЛЕМЕНТАРНУЮ планировку м-на Жана Кала - какой "СПЕЦ"- так распланировал что просто поставить авто НЕТУ места- НАЛЕПИЛИ девятиэтажки друг на друга.



Редакция - при очередном МАТЮКАЛЬНИКЕ( планёрка) в акимате спросите про эти злосчастные сортиры - есть у них ПЛАН размещения или что то подобное в ихнем Генплане ???