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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 02:51
#3406
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Цитата:
abaika95:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка)

Цитата:
Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».

«С самого начала Трамп вел себя безупречно вежливо, с точки зрения, опять-таки, правил гостеприимства вот этой вот старой Америки. Он несколько раз сказал: "Для нас честь принимать вас здесь"», — отметила журналистка.

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 05:43
#3407
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Цитата:
Vit: Почему у нас все через одно место.
Я скорее задаюсь вопросом "почему по-другому должно быть, не через одно место"?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 07:45
#3408
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Цитата:
maxsaf:
Они знания казахского не требуют



Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:10
#3409
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Цитата:
maxsaf:
А ты уже записался на курсы,

Какие курсы?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:11
#3410
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"Европа проснулась" написал президент Польши после саммита европейских стран. На мой взгляд и Европа возьмёт на себя бОльшую роль в этой войне и Трамп немного даст назад и Зеленский тоже. Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления! Я думаю, что всё же Трамп ,это не Дж.Д. Вэнс и не Илон Маск, не зря он лидер в этой кампании, в нужный момент он может наступить на горло своей песне и возможно так, он получит свою вожделенную Нобелевскую премию. Во всяком случае на это надеюсь!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:12
#3411
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Цитата:
ACROS:
бытие определяет сознание

Марксистко-Ленинская философия рулит!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:16
#3412
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Цитата:
saba:
Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления



Ларчик ПРОСТО открывается: - клоун уже и давно и дорого ПРОДАЛ эти РЗМ и сейчас просто БЛЕФУЕТ, как в тринке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:21
#3413
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Цитата:
saba:
Марксистко-Ленинская философия рулит!



Да, нет это же классическая философия и её два течения появившие задолго до учение Маркса и Ленина: - идеалисты и материалисты- первые думают что СОЗНАНИЕ определяющее; вторые - что БЫТИЕ определяет в этом мире ВСЕМ.
Грубо говоря, они до сих пор спорят: что первым появилось: - яйцо или курица - и этот спор из разряда ВЕЧНЫХ- о первичности или матери или надстройки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 09:36
#3414
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Цитата:
111:
Какие курсы?

Да все те же, про которые я тебе якобы 35 лет говорю, а ты все никак не запомнишь. Надо чаще видимо напоминать :lol: На курсы казахского языка ходишь, ипэшник? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 09:37
#3415
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Цитата:
ACROS:
Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.

С чего вы взяли? Я нашел применение своему опыту и образованию. В Казахстане мне это не светит. Бесплатно сладкую жизнь не прошу.
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