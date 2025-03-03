Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 08:11

"Европа проснулась" написал президент Польши после саммита европейских стран. На мой взгляд и Европа возьмёт на себя бОльшую роль в этой войне и Трамп немного даст назад и Зеленский тоже. Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления! Я думаю, что всё же Трамп ,это не Дж.Д. Вэнс и не Илон Маск, не зря он лидер в этой кампании, в нужный момент он может наступить на горло своей песне и возможно так, он получит свою вожделенную Нобелевскую премию. Во всяком случае на это надеюсь!