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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 02:51
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка)
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка)
Цитата:
Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».
«С самого начала Трамп вел себя безупречно вежливо, с точки зрения, опять-таки, правил гостеприимства вот этой вот старой Америки. Он несколько раз сказал: "Для нас честь принимать вас здесь"», — отметила журналистка.
«С самого начала Трамп вел себя безупречно вежливо, с точки зрения, опять-таки, правил гостеприимства вот этой вот старой Америки. Он несколько раз сказал: "Для нас честь принимать вас здесь"», — отметила журналистка.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 05:43
Цитата:
Vit: Почему у нас все через одно место.Я скорее задаюсь вопросом "почему по-другому должно быть, не через одно место"?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 07:45
Цитата:
Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.
maxsaf:
Они знания казахского не требуют
Они знания казахского не требуют
Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:10
Цитата:
Какие курсы?
maxsaf:
А ты уже записался на курсы,
А ты уже записался на курсы,
Какие курсы?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:11
"Европа проснулась" написал президент Польши после саммита европейских стран. На мой взгляд и Европа возьмёт на себя бОльшую роль в этой войне и Трамп немного даст назад и Зеленский тоже. Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления! Я думаю, что всё же Трамп ,это не Дж.Д. Вэнс и не Илон Маск, не зря он лидер в этой кампании, в нужный момент он может наступить на горло своей песне и возможно так, он получит свою вожделенную Нобелевскую премию. Во всяком случае на это надеюсь!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:12
Цитата:
Марксистко-Ленинская философия рулит!
ACROS:
бытие определяет сознание
бытие определяет сознание
Марксистко-Ленинская философия рулит!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:16
Цитата:
Ларчик ПРОСТО открывается: - клоун уже и давно и дорого ПРОДАЛ эти РЗМ и сейчас просто БЛЕФУЕТ, как в тринке.
saba:
Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления
Возможно эта встряска в Овальном кабинете Белого дома и была необходима для переосмысления
Ларчик ПРОСТО открывается: - клоун уже и давно и дорого ПРОДАЛ эти РЗМ и сейчас просто БЛЕФУЕТ, как в тринке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 08:21
Цитата:
Да, нет это же классическая философия и её два течения появившие задолго до учение Маркса и Ленина: - идеалисты и материалисты- первые думают что СОЗНАНИЕ определяющее; вторые - что БЫТИЕ определяет в этом мире ВСЕМ.
Грубо говоря, они до сих пор спорят: что первым появилось: - яйцо или курица - и этот спор из разряда ВЕЧНЫХ- о первичности или матери или надстройки.
saba:
Марксистко-Ленинская философия рулит!
Марксистко-Ленинская философия рулит!
Да, нет это же классическая философия и её два течения появившие задолго до учение Маркса и Ленина: - идеалисты и материалисты- первые думают что СОЗНАНИЕ определяющее; вторые - что БЫТИЕ определяет в этом мире ВСЕМ.
Грубо говоря, они до сих пор спорят: что первым появилось: - яйцо или курица - и этот спор из разряда ВЕЧНЫХ- о первичности или матери или надстройки.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 09:36
Цитата:
Да все те же, про которые я тебе якобы 35 лет говорю, а ты все никак не запомнишь. Надо чаще видимо напоминать На курсы казахского языка ходишь, ипэшник?
111:
Какие курсы?
Какие курсы?
Да все те же, про которые я тебе якобы 35 лет говорю, а ты все никак не запомнишь. Надо чаще видимо напоминать На курсы казахского языка ходишь, ипэшник?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 09:37
Цитата:
С чего вы взяли? Я нашел применение своему опыту и образованию. В Казахстане мне это не светит. Бесплатно сладкую жизнь не прошу.
ACROS:
Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.
Всё таки - коврижки победили- бытие определяет сознание.
С чего вы взяли? Я нашел применение своему опыту и образованию. В Казахстане мне это не светит. Бесплатно сладкую жизнь не прошу.
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