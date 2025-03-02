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"Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали вручать владельцам домов в Колесных рядах в Костанае. Что об этом думают местные жители?
"Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали вручать владельцам домов в Колесных рядах в Костанае. Что об этом думают местные жители?
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