Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...

Отправлено: - 19:10

Цитата:///и о планах на этот участок:///



Я, думаю сценарий будет ТАКИМ- людей или обманом или деньгами или угрозами заставят переехать, освободить участки, пару лет промурыжат эти участки- мол денег нет, анау-мынау, пятое-десятое - потом "РЕАЛИЗУЮТ", ( как делал бывший беглый аким Алма-Аты Храпунов, БОГАТОМУ застройщику под ВИП-высотки) ( а, что на берегу Тобола-экологически чистый район, прекрасный панорамный вид, свежий воздух, парковки, своя охрана и т.д.), который и дамбы и водозащитные и противопаводковые сооружения построит за свой счёт, потому что маржа от реализации этих квартир с таких домов будет -ОХЕРИТЕЛЬНАЯ.