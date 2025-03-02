НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали вручать владельцам домов в Колесных рядах в Костанае. Что об этом думают местные жители?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51265
"Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали вручать владельцам домов в Колесных рядах в Костанае. Что об этом думают местные жители?
Отправлено: 02.03.25 - 18:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их вручили пяти владельцам имущества, трое из них уже согласились с условиями выкупа, которые предлагает акимат. В прибрежной зоне Тобола местные власти хотят выкупить 69 участков под снос. Своей реакцией на это, а также ожиданиями, переживаниями и надеждами местные жители поделились с «НГ».
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
427
Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...
Отправлено: 02.03.25 - 18:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно содержать в порядке водохранилища, вовремя взрывать лёд на реке, прочие мероприятия, а людей оставьте в покое, таких деятелей обычно через время никто не вспоминает
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7732
Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...
Отправлено: 02.03.25 - 19:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///и о планах на этот участок:///

Я, думаю сценарий будет ТАКИМ- людей или обманом или деньгами или угрозами заставят переехать, освободить участки, пару лет промурыжат эти участки- мол денег нет, анау-мынау, пятое-десятое - потом "РЕАЛИЗУЮТ", ( как делал бывший беглый аким Алма-Аты Храпунов, БОГАТОМУ застройщику под ВИП-высотки) ( а, что на берегу Тобола-экологически чистый район, прекрасный панорамный вид, свежий воздух, парковки, своя охрана и т.д.), который и дамбы и водозащитные и противопаводковые сооружения построит за свой счёт, потому что маржа от реализации этих квартир с таких домов будет -ОХЕРИТЕЛЬНАЯ.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7455
Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...
Отправлено: 03.03.25 - 06:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои поздравления с днем рождения Тулепова Марату,здоровья вам на долгие годы
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7732
"Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали вручать владельцам домов в Колесных рядах в Костанае. Что об этом думают местные жители?
Отправлено: 03.03.25 - 07:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
с днем рождения Тулепова Марат


Долгих лет жизни и всех благ!!!!

Что бы радовал нас нестандартными высказываниями и побольше фото с магазинов и домашнего "Смака".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43588
Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...
Отправлено: 03.03.25 - 08:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Мои поздравления с днем рождения Тулепова

Спасибо, но я майский, в соцсетях когда то спрятал свою днюху, менял, чтоб не поздравляли с места на место, и потом на все забил.
Но приятно, спасибо
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43588
Re: "Я хочу жить в тишине!" - Договоры выкупа начали...
Отправлено: 03.03.25 - 08:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дома да, так и будет, власть пользуется сейчас паводком с последующем "спасением" и будущим кушом у банков и застройщиков в центре на берегах Тобола..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS