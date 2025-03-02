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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:27
#3391
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:58
#3392
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Цитата:
maxsaf:
Вполне разумный подход к делам.


У вас тон по отношению к Трампу явно поменялся: - всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:01
#3393
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда давайте сравним.

Что положено Юпитеру, не положено быку?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:03
#3394
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Цитата:
maxsaf:
подписал указ о признании английского официальным языком страны


Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:09
#3395
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Цитата:
ACROS:
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???

Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м! Вы же изучали марксистко-ленинской философию," бытие определяет сознание"! Материалист до мозга костей!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:10
#3396
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Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:01
#3397
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Цитата:
ACROS:
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???

Не, буду Илону Маску и Сэму Альтману помогать строить датацентры. Они знания казахского не требуют :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:02
#3398
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Цитата:
saba:
Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!

В этом есть доля истины. С языком появляется доступ к огромным информационным ресурсам. Но это работает далеко не с любым языком.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:04
#3399
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Цитата:
saba:
Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м!

Да хоть на Марсе. Лишь бы закрывались базовые потребности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:07
#3400
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Цитата:
ACROS:
всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?

США явно начинают строить космические планы по развитию - очень серьезно решили взяться за перераспределение природных ресурсов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:37
#3401
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Цитата:
abaika95:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка) Не с мог маленького еврея сломить

А по-моему его слили:

Цитата:
США нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, передает ТАСС.

По словам Уолтца, если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, то это станет проблемой. Так он ответил на вопрос, хочет ли Дональд Трампа отставки Зеленского.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 00:21
#3402
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Цитата:
maxsaf:
Они знания казахского не требуют

Такая классная обида, длинною в 35 лет..
Ты плачешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 00:23
#3403
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Цитата:
maxsaf:
США явно начинают строить космические планы по

И?
Теперь как ты прыгать от того, что янки чего то достигли без тебя?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 02:36
#3404
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Цитата:
111:
Такая классная обида, длинною в 35 лет.. Ты плачешь?

Неа, не плачу - я же сбежал. А ты уже записался на курсы, или как и я отлыниваешь? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26839
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 02:37
#3405
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Цитата:
111:
Теперь как ты прыгать от того, что янки чего то достигли без тебя?

Тебе конечно надо прыгать и скакать, вместе с остальными попрыгунчиками. Или ты уже переобулся :lol:
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