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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:27
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:58
Цитата:
У вас тон по отношению к Трампу явно поменялся: - всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?
maxsaf:
Вполне разумный подход к делам.
Вполне разумный подход к делам.
У вас тон по отношению к Трампу явно поменялся: - всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:01
Цитата:
Что положено Юпитеру, не положено быку?
maxsaf:
Ну тогда давайте сравним.
Ну тогда давайте сравним.
Что положено Юпитеру, не положено быку?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:03
Цитата:
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
maxsaf:
подписал указ о признании английского официальным языком страны
подписал указ о признании английского официальным языком страны
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:09
Цитата:
Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м! Вы же изучали марксистко-ленинской философию," бытие определяет сознание"! Материалист до мозга костей!
ACROS:
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м! Вы же изучали марксистко-ленинской философию," бытие определяет сознание"! Материалист до мозга костей!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 14:10
Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:01
Цитата:
Не, буду Илону Маску и Сэму Альтману помогать строить датацентры. Они знания казахского не требуют
ACROS:
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
Снова будете искать другую страну проживания, если станете 51 штатом ???
Не, буду Илону Маску и Сэму Альтману помогать строить датацентры. Они знания казахского не требуют
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:02
Цитата:
В этом есть доля истины. С языком появляется доступ к огромным информационным ресурсам. Но это работает далеко не с любым языком.
saba:
Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!
Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!
В этом есть доля истины. С языком появляется доступ к огромным информационным ресурсам. Но это работает далеко не с любым языком.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:04
Цитата:
Да хоть на Марсе. Лишь бы закрывались базовые потребности.
saba:
Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м!
Зачем? Максаф у нас космополит, если жить неплохо хоть 52 м!
Да хоть на Марсе. Лишь бы закрывались базовые потребности.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:07
Цитата:
США явно начинают строить космические планы по развитию - очень серьезно решили взяться за перераспределение природных ресурсов.
ACROS:
всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?
всё таки ХОТИТЕ стать 51 штатом ?
США явно начинают строить космические планы по развитию - очень серьезно решили взяться за перераспределение природных ресурсов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 23:37
Цитата:
А по-моему его слили:
Цитата:
abaika95:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка) Не с мог маленького еврея сломить
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка) Не с мог маленького еврея сломить
А по-моему его слили:
Цитата:
США нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, передает ТАСС.
По словам Уолтца, если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, то это станет проблемой. Так он ответил на вопрос, хочет ли Дональд Трампа отставки Зеленского.
По словам Уолтца, если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, то это станет проблемой. Так он ответил на вопрос, хочет ли Дональд Трампа отставки Зеленского.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 00:21
Цитата:
Такая классная обида, длинною в 35 лет..
Ты плачешь?
maxsaf:
Они знания казахского не требуют
Они знания казахского не требуют
Такая классная обида, длинною в 35 лет..
Ты плачешь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.25 - 00:23
Цитата:
И?
Теперь как ты прыгать от того, что янки чего то достигли без тебя?
maxsaf:
США явно начинают строить космические планы по
США явно начинают строить космические планы по
И?
Теперь как ты прыгать от того, что янки чего то достигли без тебя?
-
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