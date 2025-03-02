Отправлено: - 23:02

saba:

Если язык принадлежит гегемону, то и не грех его изучить,это же не казахский!

Цитата:В этом есть доля истины. С языком появляется доступ к огромным информационным ресурсам. Но это работает далеко не с любым языком.