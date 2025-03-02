Маленькая нужда порой способна подмочить имидж любого города. Никакие масштабные проекты и громкие речи неспособны исправить мнение гостей, если поиск общественного туалета превращается в квест или клозет оказывается в неподобающем состоянии. Читать новость
Лично уверен, что в нашей стране это когда нибудь будет! Судя по прожитым годам , а я не вчера родился, изменений в лучшую сторону нет! Не того масштаба руководители у нас чтоб заниматься такой мелочью! А бюджет когда пилить? По трассе м36 со стороны челябинска подьезжая к городу зайдите в туалет, и всё станет ясно! Нас никогда и никто не будет считать культурной нацией пока мы будем ходить за угол! Пилите дальше господа! Внуки ждут ждут новый майбах!
Цитата:///ействительно, почему при планировании такого большого общественного пространства с зоной тренажеров, детскими площадками и культурными объектами никто не подумал о такой маленькой, но безусловно значимой детали, как клозет?///
Америку наверное, не открою: - руководят городом БЕСТОЛКОВЫЕ люди- ВРЕМЕНЩИКИ, вроде с виду причёсаны, костюм с отливом, в Ялту ездят каждый год, ботают не по фене а, по словарю, какое-никакое образование имеют, и всегда ссылаются на МИФИЧЕСКИЙ западный опыт и традиции( хотя думаю они о них и ПОНЯТИЯ не имеют) - взять не только СОРТИРЫ ( вещи своими именами) а, хотя бы ЭЛЕМЕНТАРНУЮ планировку м-на Жана Кала - какой "СПЕЦ"- так распланировал что просто поставить авто НЕТУ места- НАЛЕПИЛИ девятиэтажки друг на друга.
Редакция - при очередном МАТЮКАЛЬНИКЕ( планёрка) в акимате спросите про эти злосчастные сортиры - есть у них ПЛАН размещения или что то подобное в ихнем Генплане ???
Как сказали древние "...Деньги не пахнут..." или точнее вроде император Рима Веспасион, кажеться, сказал это своему сыну когда тот посчитал что это "грязные" деньги: - нужно городскому акиму: - выделить в городе земельные участки, отдать эти участки бизнесу, бизнес построит ШИКАРНЫЕ туалеты с ШИКАРНОЙ внутренней начинкой, освободить на пару лет от налогов и вуаля- и доход бизнесу и казна потом будет пополняться и самое главное: - проблемма будет РЕШЕНА как ЭСТЕТИЧЕСКИ ( не дырка в полу) так и физически.
Несколько лет назад был же, вроде, туалет в районе спортзала. Он появился, кажется, потому, что тоже тогда будировался вопрос об общественных туалетах в городе, хотя бы в центре Почему исчез? Кому помешал?
Вот такой общественный клозед в польшах. Чисто, вытяжка работает не воняет) Но это не главное, ещё есть кабинка бесплатного душа. Захотел помыться вот вам пожалуйста, все для людей. П. С кстати на нашем автобане Павлодар-Астана новинькие стоят. Зашёл а там воды жок, люди навалили добро а смыть не чем)) а ещё наши архитекторы сами то пробывал пользоваться? У нас головами в дверь упирается.
Вот такие в Европах, по сути не че особого. Все элементарно. Почему у нас все через одно место.
Перешлите это на сайт акима города с вопросом: "...можно ли у нас сделать точно такие или же хотя бы подобие...", а деньги, голову пусть не ломает- возьмёт с тех что планировал на вывозку старых диванов.
И Токаев если что : - не будет его критиковать за НЕНУЖНУЮ трату бюджета.
За ПЯТЬСОТ миллионов тенге бюджетных денег, можно, как МИНИМУМ, штук ТРИДЦАТЬ сортиров построить по всему городу.
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