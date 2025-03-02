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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:20
#3376
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Цитата:
saba:
Перепись 2021 года

А причем тут 2021 год? Казахский в каком году стал единственным государственным языком в Казахстане? Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией фактами?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:21
#3377
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Цитата:
saba:
т. е. приблизи- тельно 10 % . Выходцы из испаноязычных стран

Ну и к чему вы это пытаетесь за уши притянуть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:23
#3378
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Цитата:
saba:
Ой я совсем забыл! Это же другое!

Вот именно. Даже не пытайтесь сравнивать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:07
#3379
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Всем желаю хорошего и удачного дня, прекрасного настроения, мира, радости, добра!

Цитата:
maxsaf:
Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.


Цитата:
maxsaf:
Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?


Если как вы отмечаете, что Д.Трамп не на стороне конфликтующих сторон, тогда он будет принуждать их к перемирию. Не только Украину принуждать будет. Он хотел за оказанную ранее помощь, взять редкоземы у Украины, сделка то не состоялась.
Д.Трамп много чего говорит, главное он-же за мир, если принудит обе стороны и уйдёт из Европы, тогда последним самим нужно будет позаботится об своей безопасности. То ли ещё будет!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:38
#3380
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Цитата:
YESNO:
стать сырьевым придатком США

Сырьевой придаток, это колония по определению. Метрополия владеет колонией и выкачивает из неё ресурсы, оставляя абригенам минимум, необходимый для выживания.
Продавать то, что тебе не нужно или чего у тебя в избытке - просто торговля. Здесь базовую цену устанавливает продающая сторона, а дальше начинается торг.
...
Применительно к данной ситуации сырьевым придатком запада является Казахстан. Уже всем оскомину набили разговоры о кабальных для Казахстана условиях, на которых Назарбаев запустил западных хищников для разграбления страны. Наша власть до сих пор не решается поставить вопрос о пересмотре т.н. "Соглашений о разделе продукции", по которым Казахстану остаётся мизер, а основную массу добываемого присваивают себе западные "хозяева".
Наоборот - им ещё и налоговые льготы предоставляют. Чтобы им совсем комфортно было грабить нас.
А бюджет наши чиновники пополняют за счёт повышения налогов на население и местный бизнес и за счёт придумывания новых штрафов.
Вот что значит "сырьевой придаток" по сути.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:46
#3381
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Цитата:
maxsaf:
Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией

Вам же не стыдно устраивать цирк годами здесь! Почему мне должно быть? Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений! Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:47
#3382
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Цитата:
saba:
Что с ними на работе делается, как они в роботов превращаются

Должностные инструкции и указивки от вышестоящего начальства - страшная вещь, скажу я вам.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:55
#3383
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Цитата:
saba:
Патриоты способны сбивать Кинжалы

:lol: А вы шутник...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:57
#3384
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Цитата:
saba:
скорее всего промахнулись или халатность

:lol: :lol: :lol:
Оригинальное заявление.
А куда целились-то в тех краях? В какой объект?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:04
#3385
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Цитата:
Эл-починно:
Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе

:-) Да там их полно. Одни прибалты чего стоят...
Да и вообще, кого ни возьми, ни одного всерьёз воспринимать не получается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:19
#3386
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Цитата:
saba:
Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений!

Не из-за притеснений, а из-за перспективы, что это однажды произойдет. Не поверите, но некоторые люди способны смотреть на пару шагов вперёд, и уехали до того, как к ним пришел языковой патруль. Они знали, что если сейчас, в девяностые этого патруля нет, то обязательно появится позже. Зачем ждать это унижение. Собрались и спокойно уехали без притеснений.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:20
#3387
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Цитата:
saba:
И нудит и нудит, его уже никто не слушает!

А как же вы? Вы даже спорить пытаетесь ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:23
#3388
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Цитата:
saba:
И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать!

Ну тогда давайте сравним.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:27
#3389
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Цитата:
saba:
И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном!

То есть вы заранее знали, сколько народу должно покинуть Казахстан? И причину отъезда вы заранее знали? А может вы ее искусственно смоделировали? :-o
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:08
#3390
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Цитата:
saba:
Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.


Виталий говорил, что смотрит куда переехать. Помнится я говорил ему мол на Кубани хорошо жить, тепло, а в Москве суматохи много. Тем более со слов Виталия там людей не хватает.

Вот благодаря миротворцу Д.Трампу, если война закончится и в России с каждым днём всё радостнее и лучше жить будет становится, тогда конечно можно переехать. Ещё один плюс для Виталика вдовушек много, а он парень холостой, может остепенится, детей нарожают совместно с гарне дивчиной, демографию поднимут. Самое главное в 2021 году вроде С.К.Шойгу говорил, что в Сибири построят новые города миллионники, кто там будет проживать то? А чё, бегают и хвастаются же россияне, мол денег много, ресурсов 30-40% от мировых, а населения всего 2% от мирового :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 02.03.2025 - 14:37]
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