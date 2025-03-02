Отправлено: - 11:07

maxsaf:

Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.

maxsaf:

Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?

Всем желаю хорошего и удачного дня, прекрасного настроения, мира, радости, добра!Цитата:Цитата:Если как вы отмечаете, что Д.Трамп не на стороне конфликтующих сторон, тогда он будет принуждать их к перемирию. Не только Украину принуждать будет. Он хотел за оказанную ранее помощь, взять редкоземы у Украины, сделка то не состоялась.Д.Трамп много чего говорит, главное он-же за мир, если принудит обе стороны и уйдёт из Европы, тогда последним самим нужно будет позаботится об своей безопасности. То ли ещё будет!