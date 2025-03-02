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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:20
Цитата:
А причем тут 2021 год? Казахский в каком году стал единственным государственным языком в Казахстане? Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией фактами?
saba:
Перепись 2021 года
Перепись 2021 года
А причем тут 2021 год? Казахский в каком году стал единственным государственным языком в Казахстане? Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией фактами?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:21
Цитата:
Ну и к чему вы это пытаетесь за уши притянуть?
saba:
т. е. приблизи- тельно 10 % . Выходцы из испаноязычных стран
т. е. приблизи- тельно 10 % . Выходцы из испаноязычных стран
Ну и к чему вы это пытаетесь за уши притянуть?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 10:23
Цитата:
Вот именно. Даже не пытайтесь сравнивать.
saba:
Ой я совсем забыл! Это же другое!
Ой я совсем забыл! Это же другое!
Вот именно. Даже не пытайтесь сравнивать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:07
Всем желаю хорошего и удачного дня, прекрасного настроения, мира, радости, добра!
Цитата:
Цитата:
Если как вы отмечаете, что Д.Трамп не на стороне конфликтующих сторон, тогда он будет принуждать их к перемирию. Не только Украину принуждать будет. Он хотел за оказанную ранее помощь, взять редкоземы у Украины, сделка то не состоялась.
Д.Трамп много чего говорит, главное он-же за мир, если принудит обе стороны и уйдёт из Европы, тогда последним самим нужно будет позаботится об своей безопасности. То ли ещё будет!
Цитата:
maxsaf:
Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.
Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.
Цитата:
maxsaf:
Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
Если как вы отмечаете, что Д.Трамп не на стороне конфликтующих сторон, тогда он будет принуждать их к перемирию. Не только Украину принуждать будет. Он хотел за оказанную ранее помощь, взять редкоземы у Украины, сделка то не состоялась.
Д.Трамп много чего говорит, главное он-же за мир, если принудит обе стороны и уйдёт из Европы, тогда последним самим нужно будет позаботится об своей безопасности. То ли ещё будет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:38
Цитата:
Сырьевой придаток, это колония по определению. Метрополия владеет колонией и выкачивает из неё ресурсы, оставляя абригенам минимум, необходимый для выживания.
Продавать то, что тебе не нужно или чего у тебя в избытке - просто торговля. Здесь базовую цену устанавливает продающая сторона, а дальше начинается торг.
...
Применительно к данной ситуации сырьевым придатком запада является Казахстан. Уже всем оскомину набили разговоры о кабальных для Казахстана условиях, на которых Назарбаев запустил западных хищников для разграбления страны. Наша власть до сих пор не решается поставить вопрос о пересмотре т.н. "Соглашений о разделе продукции", по которым Казахстану остаётся мизер, а основную массу добываемого присваивают себе западные "хозяева".
Наоборот - им ещё и налоговые льготы предоставляют. Чтобы им совсем комфортно было грабить нас.
А бюджет наши чиновники пополняют за счёт повышения налогов на население и местный бизнес и за счёт придумывания новых штрафов.
Вот что значит "сырьевой придаток" по сути.
YESNO:
стать сырьевым придатком США
стать сырьевым придатком США
Сырьевой придаток, это колония по определению. Метрополия владеет колонией и выкачивает из неё ресурсы, оставляя абригенам минимум, необходимый для выживания.
Продавать то, что тебе не нужно или чего у тебя в избытке - просто торговля. Здесь базовую цену устанавливает продающая сторона, а дальше начинается торг.
...
Применительно к данной ситуации сырьевым придатком запада является Казахстан. Уже всем оскомину набили разговоры о кабальных для Казахстана условиях, на которых Назарбаев запустил западных хищников для разграбления страны. Наша власть до сих пор не решается поставить вопрос о пересмотре т.н. "Соглашений о разделе продукции", по которым Казахстану остаётся мизер, а основную массу добываемого присваивают себе западные "хозяева".
Наоборот - им ещё и налоговые льготы предоставляют. Чтобы им совсем комфортно было грабить нас.
А бюджет наши чиновники пополняют за счёт повышения налогов на население и местный бизнес и за счёт придумывания новых штрафов.
Вот что значит "сырьевой придаток" по сути.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:46
Цитата:
Вам же не стыдно устраивать цирк годами здесь! Почему мне должно быть? Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений! Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.
maxsaf:
Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией
Вам не стыдно тут устраивать этот цирк с манипуляцией
Вам же не стыдно устраивать цирк годами здесь! Почему мне должно быть? Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений! Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:47
Цитата:
Должностные инструкции и указивки от вышестоящего начальства - страшная вещь, скажу я вам.
saba:
Что с ними на работе делается, как они в роботов превращаются
Что с ними на работе делается, как они в роботов превращаются
Должностные инструкции и указивки от вышестоящего начальства - страшная вещь, скажу я вам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:55
Цитата:
А вы шутник...
saba:
Патриоты способны сбивать Кинжалы
Патриоты способны сбивать Кинжалы
А вы шутник...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 11:57
Цитата:
Оригинальное заявление.
А куда целились-то в тех краях? В какой объект?
saba:
скорее всего промахнулись или халатность
скорее всего промахнулись или халатность
Оригинальное заявление.
А куда целились-то в тех краях? В какой объект?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:04
Цитата:
Да там их полно. Одни прибалты чего стоят...
Да и вообще, кого ни возьми, ни одного всерьёз воспринимать не получается.
Эл-починно:
Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе
Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе
Да там их полно. Одни прибалты чего стоят...
Да и вообще, кого ни возьми, ни одного всерьёз воспринимать не получается.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:19
Цитата:
Не из-за притеснений, а из-за перспективы, что это однажды произойдет. Не поверите, но некоторые люди способны смотреть на пару шагов вперёд, и уехали до того, как к ним пришел языковой патруль. Они знали, что если сейчас, в девяностые этого патруля нет, то обязательно появится позже. Зачем ждать это унижение. Собрались и спокойно уехали без притеснений.
saba:
Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений!
Сказки рассказывать, что большинство людей из Казахстана выехало из за языковых притеснений!
Не из-за притеснений, а из-за перспективы, что это однажды произойдет. Не поверите, но некоторые люди способны смотреть на пару шагов вперёд, и уехали до того, как к ним пришел языковой патруль. Они знали, что если сейчас, в девяностые этого патруля нет, то обязательно появится позже. Зачем ждать это унижение. Собрались и спокойно уехали без притеснений.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:20
Цитата:
А как же вы? Вы даже спорить пытаетесь ))
saba:
И нудит и нудит, его уже никто не слушает!
И нудит и нудит, его уже никто не слушает!
А как же вы? Вы даже спорить пытаетесь ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:23
Цитата:
Ну тогда давайте сравним.
saba:
И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать!
И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать!
Ну тогда давайте сравним.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 12:27
Цитата:
То есть вы заранее знали, сколько народу должно покинуть Казахстан? И причину отъезда вы заранее знали? А может вы ее искусственно смоделировали?
saba:
И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном!
И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном!
То есть вы заранее знали, сколько народу должно покинуть Казахстан? И причину отъезда вы заранее знали? А может вы ее искусственно смоделировали?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 13:08
Цитата:
Виталий говорил, что смотрит куда переехать. Помнится я говорил ему мол на Кубани хорошо жить, тепло, а в Москве суматохи много. Тем более со слов Виталия там людей не хватает.
Вот благодаря миротворцу Д.Трампу, если война закончится и в России с каждым днём всё радостнее и лучше жить будет становится, тогда конечно можно переехать. Ещё один плюс для Виталика вдовушек много, а он парень холостой, может остепенится, детей нарожают совместно с гарне дивчиной, демографию поднимут. Самое главное в 2021 году вроде С.К.Шойгу говорил, что в Сибири построят новые города миллионники, кто там будет проживать то? А чё, бегают и хвастаются же россияне, мол денег много, ресурсов 30-40% от мировых, а населения всего 2% от мирового
[Исправлено: Kairat stayer, 02.03.2025 - 14:37]
saba:
Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.
Вит несколько раз пытался казахский выучить не получилось по разным причинам, что ему от этого плохо живётся в Казахстане? Давайте спросим, я на него повлиять никак не могу . Ответит честно, насколько я Виталия знаю. И нудит и нудит, его уже никто не слушает! И я не считаю, что Америка в чём то лучше или хуже нас, что нельзя сравнивать! Мы все суверенные страны с равными правами! И тенденция к выезду и к цифрам 2021 года была видна уже к тому году, когда было принято решение о казахском языке, как о государственном! Что немцы отсюда в большинстве своём уехали из за языка? Да многие деревенские немцы лучше меня городского казаха язык знали . Мои многие друзья уехали в Россию отнюдь не из за языка! Там было лучше жить тогда, хотя многие и здесь были в порядке, три директора школ и многие успешные учителя! Сейчас зарплату учителям подняли ,а в 90 е и нулевые даже на две ставки было тяжело жить.
Виталий говорил, что смотрит куда переехать. Помнится я говорил ему мол на Кубани хорошо жить, тепло, а в Москве суматохи много. Тем более со слов Виталия там людей не хватает.
Вот благодаря миротворцу Д.Трампу, если война закончится и в России с каждым днём всё радостнее и лучше жить будет становится, тогда конечно можно переехать. Ещё один плюс для Виталика вдовушек много, а он парень холостой, может остепенится, детей нарожают совместно с гарне дивчиной, демографию поднимут. Самое главное в 2021 году вроде С.К.Шойгу говорил, что в Сибири построят новые города миллионники, кто там будет проживать то? А чё, бегают и хвастаются же россияне, мол денег много, ресурсов 30-40% от мировых, а населения всего 2% от мирового
[Исправлено: Kairat stayer, 02.03.2025 - 14:37]
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