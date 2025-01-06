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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.01.25 - 13:46
Фото от Сабы. Парковка в новом мкр Кунай. [url=https://postimg.cc/s1fwW66j][/urlurl]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:10
ВЕРУЮ!
Верую в любовь — это все, что есть.
Нет пределов, затрат — не счесть
Войны плодят деньги, рак в отце
Спит, змеей свернулся, и я меняюсь в лице.
Церкви и тираны, СМИ, политиканы
Рано иль поздно в прошлое канут,
Но не любовь!
Верую в любовь!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:27
Цитата:
[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:27]
[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:29]
таноми52:Сумасшедшая Чепикк уже месяц как рвёт весь интернет со своими песнями. Ну неплохо у неё получается
[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:27]
[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:29]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 17:17
Vit:
Понравилась песня!
Понравилась песня!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:27
Завтра похороны.
Я что то не могу понять..
Я что то не могу понять..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:29
Задал вопрос, ответят или нет..
Блин, так пистец как это все плохо, но это для меня, для него может это хорошо
Блин, так пистец как это все плохо, но это для меня, для него может это хорошо
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:31
Может там в Германии законы такие..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:37
Может что то напутали, не понимаю
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 06:55
Цитата:
Марикджан у тебя фото есть дракона, скинь мне.
Если можно.
111: Завтра похороны. Я что то не могу понять..Может поминки? Переспроси у них.
Марикджан у тебя фото есть дракона, скинь мне.
Если можно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 10:03
Цитата:
Может, ТЫ напутал? 27-го декабря сообщаешь форуму, что "Вити больше нет",а сейчас, что происходит?
Откуда информацию черпаешь? Или, по своей привычке, додумываешь?
111:
Может что то напутали, не понимаю
Может что то напутали, не понимаю
Может, ТЫ напутал? 27-го декабря сообщаешь форуму, что "Вити больше нет",а сейчас, что происходит?
Откуда информацию черпаешь? Или, по своей привычке, додумываешь?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 10:07
Цитата:
таноми52:Я так понял он общался с Виктором. Много фоток в последнее время дракон закидывал через Марика. Там у них была связь. Я верю что умер, просто возможно. Я не исключаю эти европейцы тормозят с похоронами. Возможно поминки.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:48
Всем Нихао братья и сестры, Патриоты и не Патриоты. . Сегодня обедал в украинском заведение в польше под Варшавой. Очень интересное и уютное придорожное кафе. Коротко о нем. А самое интересное в конце))
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:53]
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:53]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:50
Борщ по украинки. Подаётся с салом прокрученым с чесноком и цыбулей. Очень вкусный как у бабушки моей)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:55
И самое интересное на стене весит карта мира. Все страны подписаны. Кроме России и она разделена на три части.)) хохлы поугорали.)
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:57]
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:59]
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:57]
[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:59]
A
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 13:56
Цитата:
А, как эти части названы ???
Московия; Уральская республика; Дальневосточная республика. Так, вроде, было при большевиках.
Vit:
роме России и она разделена на три части.)
роме России и она разделена на три части.)
А, как эти части названы ???
Московия; Уральская республика; Дальневосточная республика. Так, вроде, было при большевиках.
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