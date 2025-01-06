Отправлено: - 10:07

таноми52:

Цитата:Я так понял он общался с Виктором. Много фоток в последнее время дракон закидывал через Марика. Там у них была связь. Я верю что умер, просто возможно. Я не исключаю эти европейцы тормозят с похоронами. Возможно поминки.