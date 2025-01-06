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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.01.25 - 13:46
#8926
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Фото от Сабы. Парковка в новом мкр Кунай. [url=https://postimg.cc/s1fwW66j][/urlurl]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:10
#8927
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ВЕРУЮ!

Верую в любовь — это все, что есть.
Нет пределов, затрат — не счесть
Войны плодят деньги, рак в отце
Спит, змеей свернулся, и я меняюсь в лице.
Церкви и тираны, СМИ, политиканы
Рано иль поздно в прошлое канут,
Но не любовь!
Верую в любовь!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:27
#8928
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Цитата:
таноми52:
Сумасшедшая Чепикк уже месяц как рвёт весь интернет со своими песнями. Ну неплохо у неё получается




[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:27]

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:29]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 17:17
#8929
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Vit:

Понравилась песня!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:27
#8930
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Завтра похороны.
Я что то не могу понять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:29
#8931
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Задал вопрос, ответят или нет..
Блин, так пистец как это все плохо, но это для меня, для него может это хорошо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:31
#8932
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Может там в Германии законы такие..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:37
#8933
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Может что то напутали, не понимаю
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 06:55
#8934
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Цитата:
111: Завтра похороны. Я что то не могу понять..
Может поминки? Переспроси у них.
Марикджан у тебя фото есть дракона, скинь мне.
Если можно.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 10:03
#8935
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Цитата:
111:
Может что то напутали, не понимаю


Может, ТЫ напутал? 27-го декабря сообщаешь форуму, что "Вити больше нет",а сейчас, что происходит?
Откуда информацию черпаешь? Или, по своей привычке, додумываешь? :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 10:07
#8936
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Цитата:
таноми52:
Я так понял он общался с Виктором. Много фоток в последнее время дракон закидывал через Марика. Там у них была связь. Я верю что умер, просто возможно. Я не исключаю эти европейцы тормозят с похоронами. Возможно поминки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:48
#8937
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Всем Нихао братья и сестры, Патриоты и не Патриоты. . Сегодня обедал в украинском заведение в польше под Варшавой. Очень интересное и уютное придорожное кафе. Коротко о нем. А самое интересное в конце))




[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:50
#8938
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Борщ по украинки. Подаётся с салом прокрученым с чесноком и цыбулей. Очень вкусный как у бабушки моей)

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16129
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 12:55
#8939
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И самое интересное на стене весит карта мира. Все страны подписаны. Кроме России и она разделена на три части.)) хохлы поугорали.)





[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:57]

[Исправлено: Vit, 02.03.2025 - 12:59]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7723
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.25 - 13:56
#8940
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Цитата:
Vit:
роме России и она разделена на три части.)



А, как эти части названы ???

Московия; Уральская республика; Дальневосточная республика. Так, вроде, было при большевиках.
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